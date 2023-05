Ein schwacher Ausblick von Enphase und enttäuschende Zahlen von First Solar hatten die Stimmung in der Solarbranche zuletzt deutlich eingetrübt. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss hat nun der Wechselrichterspezialist SolarEdge Zahlen vorgelegt - und die fielen stark aus. Die Aktie notiert vor US-Börsenstart mehr als zehn Prozent höher.Im ersten Quartal hat SolarEdge einen Umsatz von 944 Millionen Dollar und einen Gewinn von 2,90 Dollar je Aktie erzielt. Das lag deutlich über den Erwartungen, die ...

