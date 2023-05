Potsdam - Brandenburg wählt am 22. September 2024 einen neuen Landtag. Auf dieses Datum hat sich das Präsidium des Landtags auf Vorschlag von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) geeinigt, wie der RBB am Donnerstag unter Berufung auf Mitglieder des Gremiums berichtet.



Der Termin liegt drei Wochen nach dem Ende der Sommerferien. Laut Landesverfassung ist es das späteste mögliche Datum. Frühester Termin wäre der 30. Juni gewesen. Derzeit wird das Land von der SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke im Rahmen einer sogenannten Kenia-Koalition zusammen mit CDU und Grünen regiert.



Woidke ist seit 2013 Regierungschef von Brandenburg, dem Vernehmen nach will er im kommenden Jahr für eine dritte Amtszeit kandidieren.