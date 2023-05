Nürnberg (ots) -Neues Sondertrikot des 1. FC Nürnberg und der Nürnberger Versicherung stellt Gemeinschaft in den FokusDie Nürnberger Versicherung ist seit vielen Jahren Haupt-Sponsor des 1. FC Nürnberg und geht nun als längster aktiver Haupt-Sponsor in die Geschichte ein. Zu diesem Anlass ist eine besondere Aktion geplant: Der 1. FCN wird am 7. Mai einmalig in einem besonderen Trikot auflaufen. Im Mittelpunkt der Kampagne sowie dem Trikot-Design steht das Thema "Gemeinschaft".Die Nürnberger Versicherung plant als längster Hauptsponsor in der Vereinsgeschichte des 1. FC Nürnberg ein einzigartiges Ereignis. Ein Sondertrikot, das am Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern einmalig getragen wird und eine ganz zentrale Botschaft transportiert: Gemeinschaft. Einheitlich in den Vereinsfarben rot, mit den Sponsorenlogos in gleichen Farbtönen, treten die Logos auf den Sondertrikots in den Hintergrund. Die Idee: Der Fokus liegt auf den Menschen, die eine Gemeinschaft bilden. Gerade nach der Corona-Pandemie ist Zusammenhalt wichtiger denn je. "Als Versicherung wissen wir, wie wichtig eine starke Gemeinschaft ist, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen und diese positiv zu gestalten. Die NÜRNBERGER stellt konsequent den Menschen in den Mittelpunkt und das wollen wir auch kommunizieren", sagt Andreas Politycki. "Mit dem Sondertrikot und der dazugehörigen Kampagne geben wir unserer Gemeinschaft eine reichweitenstarke Bühne", betont der Vorstand für Vertrieb und Marketing der Nürnberger Versicherung weiter. Gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg will der langjährige Partner diese Entwicklung manifestieren.Das Trikot wird zum Preis von 89,95 EUR im Handel verfügbar sein. Zeitgleich mit dem Sondertrikot launchen die Partner, der 1.FC Nürnberg und die Nürnberger Versicherung, ein Baumwoll-T-Shirt, das dem Trikot nachempfunden ist. Die Baumwoll-Variante wird von der Nürnberger Versicherung subventioniert und ist dadurch zu einem Preis von 15,00 EUR erhältlich. "Wir wollen mit diesem T-Shirt sicherstellen, dass jeder, egal wo und wann zeigen kann, ein sichtbarer Teil unserer Gemeinschaft zu sein", sagt Karoline Haderer, Leiterin Marketing und Sponsoring der Nürnberger Versicherung. "Denn Gemeinschaft soll uns alle vereinen, ob mit Trikot oder Baumwollshirt, auf dem Platz, im Stadion, der Freizeit oder dem Beruf." Das Sondertrikot wird erstmalig am 04. Mai bei den Fans vorgestellt und ist im Online-Shop sowie im Stadion erhältlich.Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und Empathie sind Grundsätze, die sowohl den 1. FC Nürnberg als auch die Nürnberger Versicherung miteinander verbinden. Für die Kampagnenkommunikation wurden im Umfeld des Vereins echte Fans in Alltagssituationen abgebildet, denn "wir wollen die Fans und Menschen in den Mittelpunkt stellen, die sich mit unseren Werten identifizieren, sie leben und nach außen tragen", so Haderer.Eine Umfrage zeigt: Deutsche sehnen sich nach GemeinschaftEine aktuelle Umfrage der Nürnberger Versicherung zum Thema Gemeinschaft bestätigt diesen Trend. So geben fast 60 Prozent der Befragten an, ihre Zeit generell lieber in Gemeinschaft mit anderen zu verbringen als allein. "Die Menschen sehnen sich gerade in unruhigen Zeiten nach Gemeinschaft und Gesellschaft. Sie wünschen sich ein Umfeld, das ihnen Sicherheit und Vertrauen bietet, in dem sie so sein können, wie sie sind und in dem sie ohne Ängste leben können. Fußball ist eines der Themen, das Menschen vereint. Unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Beruf oder von ihrem Stand", so Karoline Haderer. Und das zeigt auch die Umfrage der Nürnberger Versicherung: Für fast ein Viertel (23 Prozent) der Befragten sind Vereine der bevorzugte Ort für Gemeinschaft und Zugehörigkeit - Spitzenreiter sind mit ganzen 54 Prozent ganz klar Sportvereine. Die wichtigsten Faktoren für ein gelungenes Gruppengefühl sind dabei gegenseitiger Respekt (77 Prozent) und beidseitiges Vertrauen (77 Prozent).Mit dem neuen Trikot setzen die Nürnberger Versicherung und der 1. FCN ein Zeichen für mehr Solidarität und Gemeinschaft in der Gesellschaft. Das Sonder-Trikot ist in limitierter Auflage von 1900 Exemplaren verfügbar. 