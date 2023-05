Unterföhring (ots) -Auf dieser Rennstrecke werden Legenden geboren. Die Formel E rast am Samstag, 6. Mai 2023, auf ProSieben durch das Fürstentum Monaco - auf einer der anspruchsvollsten Strecken der Welt. Die Fahrer fliegen unter anderem an der Spielbank Monte-Carlo vorbei und liefern sich Duelle vor der berühmtesten Spitzkehre des Motorsports beim "Grand Hotel". Die engen Kurven und Passagen lassen dabei wenig Platz zum Manövrieren.Zum Start der zweiten Hälfte der Weltmeisterschaft könnte der Titelkampf nicht enger sein. Wird der deutsche Pilot Pascal Wehrlein (Porsche) weiter Platz 1 in der Fahrerwertung verteidigen können? Aktuell ist er mit genau 100 Punkten WM-Führender. Doch Nick Cassidy (Envision) sitzt ihm mit gerade einmal vier Punkten Unterschied gefährlich nah im Nacken.Das Moderatoren-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing, Kommentator Eddie Mielke und Experte Daniel Abt berichten am Samstag ab 14:30 Uhr live vor Ort für ProSieben und Joyn von der Formel E."ran racing: Formel-E-WM live aus Monaco" - Samstag, 6. Mai 2023, ab 14:30 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Pressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5500961