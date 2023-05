Nieder-Olm (ots) -- Lecker und leicht mit 40 % weniger Zucker (1), ohne Süßungsmittel- Deckt den Tagesbedarf an Vitamin C mit einem Glas (0,25L)- Vier beliebte Sorten für jeden Geschmack: Orange, Multi, Mango und Roter Multi- Ab 22. Mai für Handel und im E-Commerce erhältlich- Zuckerreduzierte Produktinnovationen wie hohes C Juicy Balance stehen 2023 beim Markenhersteller Eckes-Granini im FokusWeniger Zucker und bewusste Ernährung sind Megatrends in der Lebensmittelbranche. Auch das tägliche Glas Saft sollte sowohl gesund sein als auch lecker schmecken. Jetzt kommt vom Marktführer hohes C das passende Angebot: hohes C Juicy Balance heißt die neue Range, die mit 40 % weniger Zucker (1) und ohne Süßungsmittel auskommt - und das bei vollem Fruchtgeschmack. Ob Orange, Multi, Mango oder Roter Multi - für jeden Geschmack ist die leckere tägliche Vitamin C-Dosis mit nur einem Glas garantiert.Das Produktkonzept von Juicy Balance überzeugt nicht nur inhaltlich durch seine herausragende hohes C-Qualität, sondern auch optisch durch den fruchtig-modernen Look im 1 Liter Tetrapak-Karton. Mit 1,89 EUR (UVP) bietet auch die Preisstellung ein attraktives Angebot für alle aktiven und gesundheitsbewussten Konsument:innen, die mit Spaß für ihre Vitamin-Power und den täglichen Ausgleich sorgen möchten. Juicy Balance, die neue Range von hohes C wird ab 22. Mai das Sortiment in Handel und E-Commerce bereichern.Passgenaue Benefits für die aktive ZielgruppeZuckerreduziert, vitaminreich und fruchtig lecker - und das ohne Süßungsmittel: Die Produktvorteile von hohes C Juicy Balance sind für die Konsument:innen so relevant wie nie zuvor und die Produkte sind daher die optimale Ergänzung im derzeitigen Angebot. "Mit der neuen Range von hohes C haben wir unsere Markenstärke in ein neues Konzept übertragen, das den größten Konsumentenwunsch in dieser Kategorie beantwortet: weniger Zucker", sagt Ann-Christin Netenjakob, International Senior Brandmanagerin hohes C. "Zusätzlich deckt Juicy Balance den Tagesbedarf an Vitamin C auf leckere und unkomplizierte Weise, dafür steht die Marke hohes C seit vielen Jahren. Mit Juicy Balance beweisen wir einmal mehr, dass die Wünsche der Konsument:innen unser Antreiber sind, immer wieder Produkte zu kreieren, die unserem Anspruch als Vertrauensmarke gerecht werden." In Produkttests gaben 93 % (2) der Befragten an, dass sie Juicy Balance sofort kaufen würden. "Dieser hohe Wert ist für uns Erfolg und Ansporn zugleich", so Netenjakob. Mitte des Jahres startet eine großangelegte Digital-Kampagne, die unterstützt von einer starken POS-Aktivierung auf die neue Range von hohes C aufmerksam machen wird.Orange, Multi, Mango und Roter Multi, so heißen die vier beliebten Sorten, die mit 40 % weniger Zucker (1) und ohne Süßungsmittel den Tagesbedarf an Vitamin C decken (3). Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Juicy Balance ist somit die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.Eine ausgewogene Ernährung zu fördern, ist ein wichtiges Anliegen für die Marke hohes C sowie für Eckes-Granini insgesamt. Entlang seiner gesamten Produktrange strebt der Produzent von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken eine Zuckerreduktion um 15 % bis 2025 an. Entsprechend dominieren 2023 zuckerreduzierte Produkte das Innovationsprogramm des Markenherstellers.Produktdaten hohes C Juicy BalanceSorten- Orange- Multi- Mango- Roter MultiProduktmerkmale- Fruchtsaftgetränk mit min. 56 % Saftgehalt- 40 % weniger Zucker (1), ohne Süßungsmittel und künstliche Aromen- 1 Glas (=250 ml) decken den Tagesbedarf an Vitamin C- VeganGebinde- 1 l Tetrapak-KartonLiefereinheiten an den Handel- Sixpacks- Displays, mehrfach sortiertUVP- 1,89 EURWebsite- www.hohesc.de1) 40% weniger Zucker als andere Fruchtsaftgetränke ohne Süßungsmittel. Alle Sorten enthalten maximal 6,1g Zucker / 100ml.2) 93% der hohes C Konsumenten würden auch Juicy Balance kaufen (Konzepttest September 2022 / n=640)3) hohes C Juicy Balance enthält 80mg Vitamin C / 0,35LÜber Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden und über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radtour mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com) (https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/).Für weitere Informationen:Eckes-Granini Deutschland GmbHChristina Denbrock, Birgit EmdeLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmE-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comHerstelleranschriftEckes-Granini Deutschland GmbH, 55266 Nieder-OlmTelefon: 0 61 36 / 35 - 04, Telefax: 0 61 36 / 35 -14 00www.hohesc.deOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/5500959