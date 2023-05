DJ PTA-Adhoc: MVV Energie AG: MVV Energie AG: Deutlicher Ergebnisanstieg im 1. Halbjahr und Anhebung der Prognose für Geschäftsjahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/04.05.2023/11:05) - MVV Energie konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 die positive Entwicklung des ersten Quartals fortsetzen und in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein operatives Ergebnis ohne Veräußerungsgewinne in Höhe von 449 Mio Euro (Vorjahr: 207 Mio Euro) erzielen. Auf dieser Grundlage und vor dem Hintergrund einer höheren Stabilität der gesamt- und der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen hebt MVV Energie ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023 an und erwartet nun ein operatives Ergebnis ohne Veräußerungsgewinne in einer Bandbreite von 650 - 720 Mio Euro. Der Anstieg bei den Ergebniskennzahlen ist insbesondere auf die außerordentlich gute Entwicklung im Energiehandel zurückzuführen, vorwiegend bei der Vermarktung von Erneuerbaren Energien.

Weitere Angaben zum Geschäftsverlauf sowie zur Prognose veröffentlicht MVV Energie am 15. Mai 2023 mit dem Halbjahresbericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2023.

Kontakt: Philipp Riemen Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations T +49 621 290 16 55 philipp.riemen@mvv.de

(Ende)

Aussender: MVV Energie AG Adresse: Luisenring 49, 68159 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Frank Nagel Tel.: +49 621 290-0 E-Mail: f.nagel@mvv.de Website: www.mvv-energie.de

ISIN(s): DE000A0H52F5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 05:05 ET (09:05 GMT)