Den Haag - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im niederländischen Den Haag besucht. Bei seiner ersten offiziellen Reise in die Niederlande wurde er am Vormittag von Gerichtspräsident Piotr Hofmanski empfangen.



Der IStGH führt Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine - in diesem Zusammenhang hatte er zuletzt auch bereits einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Selenskyj war am Mittwochabend überraschend in die Niederlande gereist, nachdem er sich zuvor zu einem Treffen mehrerer nordischer Länder im finnischen Helsinki aufgehalten hatte. Am Donnerstag wollte der ukrainische Präsident in den Niederlanden mehrere Termine wahrnehmen. In Deutschland war er seit Kriegsbeginn noch nicht - er wird allerdings am 13. Mai zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet.