Bing AI geht in die offene Betaphase. Microsoft beseitigt damit die Warteschlange für die ChatGPT-Alternative. Außerdem kann der Chatbot nun mit Diagrammen und in mehr Sprachen antworten. Das neue KI-angetriebene Bing geht in die Open-Preview-Phase. Microsoft stellte den GPT-4-basierten "Co-Pilot fürs Internet" vor rund drei Monaten vor. Der Techkonzern unterstützte die Entwickler der Plattform, OpenAI, von Anfang an finanziell und integriert die Früchte dieser Arbeit nun in seine Suiten. Zunächst sind Bing und Edge dran. Sie erhalten nun ein Update, meldet der ...

