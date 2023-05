EQS-News: ABT SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

ABT SE mit neuer limitierter Sonderedition ABT RS6-LE Kempten, 04. Mai 2023 - Die ABT-Gruppe, ein führendes, international im Bereich eMobility und Veredelung aufgestelltes, Technologie-getriebenes Automotive-Unternehmen mit starker Marke, stellt mit der ABT RS6 Legacy Edition (LE) seine neue Sonderedition vor. Der High-Performance-Sportwagen mit exklusivem Design ist auf 200 Exemplare limitiert. Damit reiht sich die RS6-LE in eine Reihe erstklassiger, limitierter ABT-Sondereditionen ein, die in den vergangenen Jahren auf den Markt gebracht wurden. Die Attraktivität der Sondereditionen hat in den vergangenen Jahren regelmäßig dazu geführt, dass die limitierte Stückzahl binnen kürzester Zeit ausverkauft war. Der Motor wurde mit einem Achtzylinder-Triebwerk ausgestattet, der nicht nur für einen reduzierten Verbrauch, sondern vor allem für eine bessere Verteilung der Achslasten sorgt. Die ABT RS6 Legacy Edition weist im Zuge der Wachstumsstrategie von ABT auch viele digitale Komponenten auf. So ist die Sonderedition mit der "myABT" APP kompatibel, die Einblicke in die Performance-Daten des Fahrzeugs ermöglicht, z.B. die Leistung. Elemente wie Kühlmittel- und Ansauglufttemperatur können visuell im MMI über Apple CarPlay "erlebt" werden. Hier können zusätzlich Funktionen wie die Fahrmodi (z.B. ECO, SPORT oder RACE) bedarfsgerecht gesteuert werden. Eines der aerodynamischen Highlights ist der in die Motorhaube der ABT RS6-LE integrierte ABT Carbon Fronthaubeneinsatz, der zusätzlich zu optischen Aspekten eine verbesserte Wärmeabfuhr des leistungsgesteigerten V8 Bi-Turbo Motors bewirkt. Daneben zeichnet sich die Sonderedition durch ein edles Design aus. Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE: "Das Veredelungsgeschäft ist neben der E-Mobilität unsere zweite starke Säule. Als größter Veredler der VW-Gruppe freuen wir uns, auch diesmal mit der RS6Legacy Edition eine exklusive, limitierte Sonderedition auf den Markt zu bringen." Über ABT SE ABT ist eine der ältesten und gleichzeitig innovativsten Automarken in Deutschland. 1896 gegründet, entwickelt ABT Zukunftstechnologien für Automobilkonzerne, Tier-1-Zulieferer und Endkunden. Dabei gestaltet ABT globale Megatrends wie eMobility und Individualisierung aktiv mit. Eine breite technologische Aufstellung kombiniert mit Schnelligkeit, Flexibilität und der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten machen ABT zum bevorzugten Partner im Automobilbereich. In der eMobility hat ABT eine Vorreiter-Rolle eingenommen und mehr als 4.300 elektrische Fahrzeuge gebaut, darunter den VW-Kleintransporter T6E. ABT ist zudem der weltweit größte Veredler für die Fahrzeuge der VW-Gruppe und in über 60 Ländern aktiv. So steht ABT für innovative Technologien und ein einzigartiges Design. Die Weltklasse Marke des familiengeführten Traditionsunternehmens profitiert seit Jahrzehnten von den Erfolgen im Motorsport, die ABT zu einem der erfolgreichsten Teams in Europa gemacht haben. Die Erfahrungen im Rennsport fließen in technologische Neuerungen, die von der Rennstrecke direkt in die Produkte überführt werden. Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Svenja Liebig E-Mail: ABT@edicto.de Telefon: +49 (0) 69-90 55 05-56



