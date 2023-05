FEELM, die Vorzeigemarke für Zerstäubungstechnologie im Besitz von SMOORE einem weltweit führenden Anbieter von Zerstäubungstechnologielösungen -, gesellte sich heute zu globalen Gesundheitsverfechtern, führenden Wissenschaftlern, Politikern und Branchenfachleuten auf einer virtuellen Konferenz über die Reduzierung der durch Rauchen verursachten Schäden.

IN FOCUS, eine jährliche halbtägige Veranstaltung, die vom Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) organisiert wird und wichtige den Sektor betreffende Fragen in den Blickpunkt rückt, kehrte in diesem Jahr wieder zum Thema der Reduzierung der durch Tabak verursachten Schäden zurück und erörterte die Frage, wie Raucher am besten beim Umstieg auf risikoärmere Produkte, beispielsweise E-Zigaretten, Tabakerhitzer und oral eingenommenes Nikotin, unterstützt werden könnten.

Im Vorfeld der virtuellen Konferenz sprachen FEELM-Vertreter bei einer Frühstücksveranstaltung in London neben Andrew Lewer MBE MP, Vice Chair der All-Party Parliamentary Group for Vaping des britischen Parlaments, sowie Delon Human, Präsident von Health Diplomats und früherer Secretary-General der World Medical Association.

Die britische Regierung habe stetig erklärt, dass bei ihrer Schadensreduzierungsstrategie der Einsatz des Dampfens für die Raucherentwöhnung im Mittelpunkt stehe sowie die Ermutigung bestehender Raucher zum Übergang zu einer weniger schädlichen Alternative. Seit 2015 habe Public Health England (jetzt das "Office for Health Improvement and Disparities") deutlich gemacht, dass das Dampfen um mindestens 95 Prozent weniger schädlich sei als das Rauchen, nachdem alle verfügbaren unabhängigen und Peer-Review-Forschungsergebnisse geprüft wurden. Diese Ansicht wurde durch eine weitere Prüfung der Evidenz im Jahr 2018 und von Dr. Javed Khan in seinem unabhängigen Bericht im vergangenen Jahr zum Thema "Rauchen obsolet machen" sowie in der in diesem Monat vorgetragenen Rede des Ministers für öffentliche Gesundheit Neil O'Brien MP weiter unterstützt.

Es seien jedoch Bedenken über die Zunahme der Verfügbarkeit illegaler und nicht gesetzeskonformer Vaping-Produkte laut geworden sowie über die zunehmende Zahl Jugendlicher, die auf Nikotinprodukte zugreifen. Als ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologielösungen konzentriere sich FEELM auf die Sicherstellung der Einhaltung aller Bestimmungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, und auf die Unterstützung seiner Branchenkunden durch Investitionen in Forschung und technologische Innovation.

Echo Liu, Direktor des europäischen Geschäftsbereichs von FEELM, sagte dazu:

"Wir freuen uns, dass die britische Regierung das Potenzial von E-Zigaretten beim Erreichen ihrer Ziele einer rauchfreien Zukunft weiterhin anerkennt, und wir sind fest entschlossen, mit den Aufsichtsbehörden und der breiteren Branche zusammenzuarbeiten, um die wichtigsten Herausforderungen dieses Sektors in Angriff zu nehmen."

"Unsere Vaping-Lösungen finden in mehr als fünfzig Märkten darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland breite Akzeptanz und helfen Millionen von Rauchern dabei, ihre Gesundheit durch den Umstieg auf die E-Zigarette zu verbessern."

Die Technologie der Einweg-Keramikspule von FEELM wurde bereits in Märkten wie Frankreich, Großbritannien und Belgien im Namen der Kunden eingeführt und wird demnächst auch in anderen wichtigen Märkten verfügbar sein. Die Lösung FEELM MAX, die mehr Züge, eine bessere Geschmackskonsistenz und einen vollständig sichtbaren E-Liquidstand bietet, ist die beste verfügbare Einweglösung, die die Auflageneinhaltung gewährleistet.

FEELM wird FEELM MAX auf der Birmingham Vaper Expo am 13. Mai vorstellen.

Über FEELM:

Als Vorzeige-OEM-Technologiemarke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Über seine Keramikspulen-Heiztechnologie, die in etwa jedem zweiten weltweit verkauften geschlossenen Pod verwendet wird, stellt FEELM seine Vaping-Lösungen Unternehmen in fünfzig Ländern weltweit zur Verfügung, einschließlich RELX, HEXA, KIWI und NJOY, um nur einige zu nennen.

Über SMOORE:

SMOORE ist der weltweit führende Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Fertigung von OEM-Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten für Heat-not-Burn-Produkte, mit fortschrittlicher F&E-Technologie, starken Fertigungskapazitäten, einem breiten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm.

Über das GTNF:

Das Global Tobacco Nicotine Forum (GTNF) ist das weltweit führende jährliche Forum, auf dem die Zukunft der Tabak- und Nikotinindustrie erörtert wird. Seit seiner Gründung in Rio de Janeiro im Jahr 2008 bis heute hat sich das GTNF zu einer globalen Plattform für den Meinungs- und Gedankenaustausch zwischen Gesundheitsexperten, Regierungsvertretern, der Industrie und Investoren entwickelt.

