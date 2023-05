St. Gallen (ots) -Der Forster Campus ist das erste Gewerbegebäudeensemble der Schweiz, welches die international bekannte LEED-Zertifizierung mit Level "Gold" für besonders nachhaltige Bauten erhält. Debrunner Acifer hat für den Neubau 600 t Green Steel geliefert.In Romanshorn TG baut die Forster Profilsysteme AG auf 30'000 m2 einen Campus als neuen Firmensitz. Er besteht aus einer Produktions- und Logistikhalle, einem Bürogebäude und einem Technologiezentrum. Es wird das erste Gewerbegebäudeensemble in der Schweiz sein, das die international bekannte LEED-Zertifizierung mit Gold-Level erhält. "Gold" zeichnet besonders nachhaltige Bauten aus. "Fast alle Dächer des Forster Campus sind mit Solarpaneelen ausgestattet. Mit einer Leistung von bis zu 1,5 MW versorgen sie die Produktion vollständig mit Grünstrom", sagt Willi Lüchinger, CEO der Forster Profilsysteme AG.LEED-Gold-Level nur dank Green Steel möglichMit 600 t Green Steel für die Dachkonstruktion der Produktions- und Logistikhalle und des Technologiezentrums ist der Forster Campus für Debrunner Acifer als Lieferant das erste grosse Green-Steel-Projekt in der Schweiz. Mit Green Steel zu bauen, ist für Willi Lüchinger eine logische Konsequenz, wenn man nachhaltig bauen will. "Natürlich ist auch konventioneller Stahl zu 100% recycelbar. Aber mit der Verwendung CO2-reduziert produzierten Stahls gehen wir noch einen Schritt weiter bei der Nachhaltigkeit: Dank Green Steel erreichen wir das LEED-Gold-Level."20 Fachwerke aus Green Steel für 15'000 m2 DachflächeBei der Romanshorner Ernst Fischer AG sind aus den Green-Steel-Trägern, die der besten Kategorie (Prime) der von Klöckner & Co SE entwickelten Metrik entsprechen, unter anderem 20 Fachwerke mit einer Länge von 37 m, einer Höhe von 3 m und einem Gewicht von je 10 t entstanden - für 15'000 m2 Dachfläche. Severin Gutjahr-Preisig, Mitglied der Geschäftsleitung, hat für den Forster Campus zum ersten Mal mit Green Steel produziert und gute Erfahrungen gemacht: "Green Steel lässt sich genauso gut verarbeiten wie konventioneller Stahl. Der CO2-reduziert produzierte Stahl ist der richtige Weg, um die CO2-Bilanz der Stahlindustrie zu verbessern", sagt er.Campus-Einweihung zum 150-Jahr-JubiläumFür Forster Profilsysteme ist der Forster Campus eines der grössten Projekte in der Firmengeschichte. Er wird 2024, zum 150-Jahr-Jubiläum des Unternehmens, fertiggestellt sein - als klares und starkes Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz.Weitere Infos: www.d-a.ch/forster-campusDebrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin bedient mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" den nationalen Markt in den Bereichen Bau, Industrie und Handwerk.Die Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist schweizweit an rund 30 Standorten vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie Zentral- und Regionallager. Die lokalen Handwerkerzentren und Abholshops bieten der Kundschaft raschen Zugriff auf Werkzeuge und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Tiefbau-Produkte, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikate.Die Debrunner Koenig Gruppe verfolgt eine transparente Nachhaltigkeitsstrategie, zu der die Themen Sicherheit & Gesundheit, Umwelt, Qualität und soziales Engagement gehören. Insbesondere im Bereich Umwelt übernimmt das Unternehmen Verantwortung. Über Klöckner & Co SE hat sich die Gruppe der Science Based Target Initiative (SBTi) "Ambition for 1,5 °C" angeschlossen - mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu beschränken. Bereits heute kompensiert sie den gesamten CO2-Ausstoss.Technische Produkte: www.d-a.ch und www.pc-tech.chStahl & Metalle: www.shop.d-a.ch (https://shop.d-a.ch/de/)Pressekontakt:Armin LutzLeiter Unternehmenskommunikation058 235 01 01alutz@dkg.chOriginal-Content von: Debrunner Acifer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053189/100906228