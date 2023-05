Faszinierende Tradition im ganzjährigen Sommer-Paradies

Sri Lanka ist immer eine attraktive Urlaubsoption, da praktisch das ganze Jahr über paradiesisches Wetter herrscht. Temperaturen um die 30 Grad Luft- und etwa 25 Grad Wassertemperatur locken jeden Freund von Sommerwärme und tropischem Klima. Selbst in der Monsunzeit ist nur mit kurzen, intensiven Regenschauern zu rechnen, während es den Rest des Tages relativ schwül ist. Wer dieser Periode entgehen will, sollte die anvisierte Urlaubsregion und Jahreszeit aufeinander abstimmen. Etwa zwischen Mai und Oktober herrscht die Regenzeit im Süden beziehungsweise Südwesten des Landes; regenfrei bleiben in dieser Zeit die Ostküste und der Norden des Landes. Im restlichen Jahr ist es genau andersherum.

Entspannen an Traumstränden und mit Ayurveda

Für einen Strand- und Badeurlaub sollten Touristen eine Region ins Auge fassen, in der zur entsprechenden Zeit Trockenperiode herrscht. Dann können sie zum einen mit viel Sonne rechnen, zum anderen ist auch das Meer in diesen Monaten deutlich ruhiger. Die 1.340 Kilometer lange Küste besteht fast vollständig aus paradiesischen Stränden. Das ganze Jahr über haben Sonnenanbeter die Möglichkeit, im hellen, feinen Sand zu relaxen, den Blick auf das türkisblaue Meer oder Wälder von Palmen gerichtet.

Bunte und endemische Flora und Fauna

Von den Küsten aus haben Touristen zudem die Möglichkeit, auf Wale und Delfine zu treffen. Von vielen Orten aus können sie zu Beobachtungstouren aufbrechen, beispielsweise von Galle und Mirissa im Süden oder Trincomalee im Norden. Mit etwas Glück tauchen bei diesen Ausflügen sogar die majestätischen Buckel- oder Blauwale auf.

Die Wiege des Buddhismus

Das ganze Jahr über finden in Sri Lanka religiöse Festivals und Kulturveranstaltungen statt. Diese gehen in der Regel einher mit paradengleichen Prozessionen, begleitet von Musik und Tanzperformances, wie beispielsweise das Nallur Kandasamy Tempelfest im Distrikt Jaffna sowie das Esala Penahera in Kandy, die beide im August abgehalten werden. Als bedeutendstes religiöses Fest des Buddhismus in Sri Lanka gilt das Vesak-Fest auch bekannt als Lichterfest in der Hauptstadt Colombo. Dieses wird 2023 am ersten Wochenende im Mai gefeiert. Dann schmücken unzählige Laternen und Lichterketten die Stadt, in den Straßen werden Theateraufführungen geboten und am Abend werden in den Tempeln von den Mönchen religiöse Geschichten vorgelesen.

