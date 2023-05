DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Grünens geschlossen.

FREITAG: In Dänemark wird wegen des Buß- und Bettages nicht gehandelt. In Japan wird der Tag des Kindes begangen. In Südkorea findet wegen des Tags der Kinder kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:11 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.092,50 -0,4% +5,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.095,25 -0,0% +17,6% Euro-Stoxx-50 4.271,16 -0,9% +12,6% Stoxx-50 3.981,53 -0,9% +9,0% DAX 15.686,47 -0,8% +12,7% FTSE 7.724,25 -0,8% +4,5% CAC 7.334,06 -0,9% +13,3% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,24 -0,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,62 68,60 +0,0% +0,02 -14,4% Brent/ICE 72,58 72,33 +0,3% +0,25 -13,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,34 36,78 -1,2% -0,44 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.043,43 2.038,92 +0,2% +4,51 +12,0% Silber (Spot) 25,69 25,63 +0,2% +0,06 +7,2% Platin (Spot) 1.055,18 1.054,50 +0,1% +0,68 -1,2% Kupfer-Future 3,87 3,84 +0,7% +0,03 +1,3%

Die Ölpreise zeigen sich nach den zuletzt deutlichen Abgaben wenig verändert. Am Vortag waren die Preise aufgrund anhaltender Rezessions- und Nachfragsorgen auf das niedrigste Niveau seit Ende 2021 gefallen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte etwas leichter in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,3 Prozent nach. Thema am Markt ist weiter die am Vortag wie erwartet ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte und eine mögliche Zinserhöhungspause. Die Blicke der Anleger reichten sich nun auf die Zinsentscheidung der EZB. Zudem kochen Sorgen um den US-Bankensektor wieder hoch. Für Impulse könnte auch die Berichtssaison sorgen. Qualcomm geben vorbörslich 7,1 Prozent nach. Der Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen erfüllt, beim Ausblick auf das laufende dritte Quartal allerdings enttäuscht. PacWest Bancorp büßen rund 38 Prozent ein, nachdem die Aktie bereits im nachbörslichen Handel massiv unter Druck gestanden hatte. Belastet wird die Aktie von Sorgen über eine mögliche Schieflage der Regionalbank. Berichten zufolge prüft die Geschäftsleitung Alternativen und denkt über einen möglichen Verkauf nach. PacWest, die wie andere Regionalbanken seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank unter Druck steht, teilte indessen mit, dass die Einlagen der Bank zuletzt gestiegen seien. Zudem würden Gespräche mit Partnern und Investoren geführt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,50% Einlagensatz PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 230.000 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -63,1 Mrd. USD zuvor: -70,54 Mrd. USD 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +1,9% gg Vm 4. Quartal: +3,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich im Wartemodus auf die Zinsentscheidung der EZB. Dazu gibt es konjunkturseitig neue Dämpfer. In China ist ein weiterer Einkaufsmanagerindex enttäuschend ausgefallen und in Deutschland sind die Exporte im März überraschend deutlich geschrumpft. BMW (+1,0%) ist eine positive Überraschung bei der Marge gelungen. Weniger zufrieden ist man mit VW (+0,4%). VW habe im ersten Quartal überraschend gut abgeschnitten, kommentiert RBC die Zahlen. Die Marge sei "ex Derivate" im Auftaktquartal höher ausgefallen als der für das Jahr avisierte Wert. Das lasse auf eine schwächere Entwicklung im restlichen Jahr schließen. Mercedes-Benz fallen nur optisch stark um 7,0 Prozent, die Aktie wird ex Dividende gehandelt. Auch Hannover Rück (-2,3%) werden "ex" gehandelt, ebenso Hapag-Lloyd (-27,6%). Bei Infineon drücken Gewinnmitnahmen um 2,1 Prozent. Die Zahlen seien "in der Breite besser als erwartet", sagt ein Händler. Zalando verlieren 4,7 Prozent, obwohl die Abweichungen von den Prognosen nur als marginal beschrieben werden. Die Analysten der Citi weisen auf die höheren Lagerbestände hin, die für Skepsis sorgten. Vonovia verlieren 3,2 Prozent. Hier sind die Quartalszahlen zwar schwach ausgefallen, der Immobilienkonzern hat aber zumindest seinen Jahresausblick bestätigt. Gelobt werden indes die Zahlen von Qiagen (+2,9%). Rheinmetall verlieren 2,2 Prozent. Während der Umsatz im ersten Quartal die Prognosen leicht übertroffen hat, enttäuschte der operative Gewinn. Auch bei Italiens Rüstungshersteller Leonardo (-4,8%) ist der Quartalsbericht enttäuschend ausgefallen. Arcelormittal fallen nach erneut schwachen Konjunkturdaten aus China um 1,2 Prozent. Die berichteten Quartalsdaten kommen jedoch gut an. Bei AB Inbev geht es um 0,2 Prozent höher: Hier haben besonders in China die Umsätze stärker als erwartet angezogen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:48 Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1070 +0,1% 1,1076 1,1058 +3,4% EUR/JPY 148,82 -0,1% 148,75 149,40 +6,0% EUR/CHF 0,9789 +0,1% 0,9781 0,9803 -1,1% EUR/GBP 0,8801 -0,0% 0,8809 0,8812 -0,6% USD/JPY 134,46 -0,1% 134,29 135,10 +2,5% GBP/USD 1,2579 +0,1% 1,2574 1,2548 +4,0% USD/CNH (Offshore) 6,9167 -0,0% 6,9097 6,9129 -0,2% Bitcoin BTC/USD 29.256,11 +1,1% 29.171,78 28.250,37 +76,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Vortagesabgaben im Gefolge der Zinserhöhung der Fed moderat leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. Die US-Währungshüter hätten das gemacht, was allgemein als wahrscheinlichstes Szenario angenommen worden sei; sie hätten zwar den Leitzins noch einmal angehoben, aber jeglichen Hinweis auf eine weitere Zinserhöhung gestrichen, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Für die Wechselkurse komme es gleichwohl zumindest nicht in erwähnenswertem Umfang darauf an, ob der Zinserhöhungszyklus damit beendet worden sei oder ob noch ein Schritt komme. Die wichtigere Frage sei, ob der Leitzins lange erhöht bleiben oder bald wieder fallen werde. Dazu habe Fed-Chef Powell nicht viel Neues erzählt, weshalb die unmittelbare Reaktion der Dollarkurse ziemlich verhalten gewesen sei.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Im späten Verlauf erholten sich die Indizes von den Tagestiefs. Etwas gestützt wurden die Märkte von der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause in den USA. Der Schanghai-Composite zeigte sich volatil. Händler sprachen von Optimismus angesichts der jüngsten Reisetätigkeit in China über die Feiertage, die die Auswirkungen des schwachen Industriesektors überdeckt habe. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verschlechterte sich. In Hongkong setzten Anleger auf eine US-Zinserhöhungspause, hieß es. Die Analysten von Citic Securities sprachen von einem Kauffenster, das sich nun öffne, denn die Abschaffung der Corona-Restriktionen dürfte ab Mai ihre volle Wirkung entfalten. CK Hutchison stiegen in Hongkong um 2,9 Prozent. Der Telekommunikationskonzern will nach einem Zeitungsbericht seine britischen Telekommunikationsunternehmen mit denen von Vodafone fusionieren. In Südkorea erholte sich der Kospi von zwischenzeitlich höheren Verlusten. Das Internetunternehmen Kakao (-1,9%) enttäuschte mit Erstquartalszahlen unter Erwartung. SK Innovation legten um 1,8 Prozent zu, Händler verwiesen auf einen überzeugenden Ausblick auf das zweite Quartal. Schwache Erstquartalszahlen wurden ausgeblendet. SK Bioscience sprangen um 16 Prozent nach oben. Laut Medienberichten kann der Impfstoffanbieter auf einen neuen Vertrag mit Merck & Co in den USA hoffen. Die Schwäche im Bankensektor bescherte der Börse in Sydney den dritten Tagesverlust in Folge. National Australia Bank (NAB) stürzten um 6,1 Prozent ab und verbuchten den höchsten Tageseinbruch seit März 2020. Die Bank wartete zwar mit Rekordergebnissen für das erste Halbjahr auf, verfehlte jedoch die Markterwartungen bei der Nettozinsmarge. In der Folge ging es für die schwer gewichteten Bankentitel ANZ, Commonwealth und Westpac zwischen 2,4 und 6,4 Prozent gen Süden.

CREDIT

Etwas erhöht zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank vom Vorabend sei dies eine normale Reaktion, heißt es am Kreditmarkt. Das maßgeblichere Ereignis für europäische Anleihen sei aber die EZB-Zinsentscheidung am frühen Nachmittag. Vor allem bei den Aussagen zu den Inflationserwartungen gehe die Meinung der Marktteilnehmer erheblich auseinander.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW

hat im ersten Quartal den operativen Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Die operative Marge im Autogeschäft stieg im Vorjahresvergleich deutlich auf 12,1 von 8,9 Prozent und damit wesentlich stärker als von Analysten erwartet. Trotz des guten Jahresstarts bekräftigte der Münchener DAX-Konzern den Margen-Ausblick für das Gesamtjahr. BMW verweist auf höhere Kosten angesichts der Inflationsentwicklung im Jahresverlauf.

HENKEL

hat im ersten Quartal den Umsatz auf Konzernebene und in den nun zwei Geschäftssegmenten gesteigert, organisch ergab sich auf Konzernebene und im Segment Adhesive Technologies aber eine Wachstumsverlangsamung zum Vorjahr. Das neue Segment Consumer Brands, das aus der Verschmelzung der vorherigen Segmente Laundry & Home Care sowie Beauty Care entstanden ist, beschleunigte das organische Wachstum deutlich verglichen mit den Pro-Forma-Vorjahreszahlen.

INFINEON

Angesichts steigender Nachfrage aus der Autoindustrie hat Infineon seine Erwartungen an Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr wie angekündigt erhöht. Erwartet werden Umsätze in der Größenordnung von 15,9 bis 16,5 Milliarden Euro. Das wären in der Mitte der Spanne 14 Prozent mehr als im Vorjahr und 700 Millionen Euro mehr als mit der bisherigen Zielspanne in Aussicht gestellt.

METRO

verstärkt sich mit einem Zukauf in Schweden. Das Unternehmen übernimmt die Johbeco AB, deren Tochtergesellschaft Johan i Hallen & Bergfalk (JHB) ein führender schwedischer Spezialanbieter für Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte ist. Der Kaufpreis liegt bei rund 100 Millionen Euro.

SARTORIUS

muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand (CFO) machen. Amtsinhaber Rainer Lehmann scheidet im Jahresverlauf aus. Lehmann gehe Ende Oktober 2023, um eine neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens wahrzunehmen.

VOLKSWAGEN

hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis dank höherer Auto-Auslieferungen deutlicher als erwartet gesteigert. Rückenwind gaben dem DAX-Konzern die Volumengruppe um die Kernmarke VW und das Nutzfahrzeuggeschäft um Traton. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

BEFESA

Trotz ungünstiger Zinkschmelzlöhne und anhaltend hoher Kokskohlepreise will das Industrierecycling-Unternehmen Befesa das Ergebnis 2023 in etwa stabil halten. Die Prognose sieht ein EBITDA zwischen 200 und 230 Millionen Euro vor. Damit reicht die Spanne von minus 7 bis plus 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und in der Mitte der Spanne würde das Ergebnis von 2022 wiederholt.

BERTELSMANN

hat seinen Umsatz im ersten Quartal unter anderem dank seiner Buchverlags-, Musik- und Dienstleistungsgeschäfte gesteigert. Die größte Sparte RTL verzeichnete wegen des schwachen Werbemarkts allerdings einen deutlichen Umsatzrückgang. An der Jahresprognose hält das Unternehmen aus Gütersloh unverändert fest.

BOSCH

will dieses Jahr trotz eines trüben Jahresstarts und mäßiger Konjunkturaussichten die Profitabilität steigern und einen Schritt in Richtung Zielrendite machen. Der Stiftungskonzern strebt 2023 ein Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent an - die angestrebte operative EBIT-Rendite 2023 liegt bei 5 Prozent.

DEUTZ

hat im ersten Quartal von einem höheren Absatz sowie einer gestiegenen Profitabilität profitiert. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird Deutz zuversichtlicher: Der SDAX-Konzern rechnet nun damit, das obere Ende der Prognosespannen zu erreichen.

ELMOS SEMICONDUCTOR

hat im ersten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern profitiert. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen.

ENBW

hat im ersten Quartal vor allem von einem starken Geschäft in den Bereichen Erzeugung und Handel profitiert. Der Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich zu. Da sich die Entwicklung im Jahresverlauf aber nicht fortsetzen werde, bestätigte die EnBW Energie Baden-Württemberg AG die Prognose für das Gesamtjahr.

HUGO BOSS

schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Die Runderneuerung und Verjüngung der Marke, die robuste Konsumnachfrage auf den Kernmärkten und die spürbare Aufhellung der Verbraucherstimmung in China nach Aufhebung der Covid-19-bedingten Beschränkungen haben Hugo Boss zu einem unerwartet starkem Jahresstart verholfen. Das mittelfristige Umsatzziel von 4 Milliarden Euro wird Hugo Boss wohl schon in diesem Jahr erreichen und damit deutlich früher als ursprünglich für 2025 erwartet. Zudem wird die Gesellschaft für 2023 optimistischer.

KONTRON

ist dank der guten Entwicklung in seinem Geschäftsfeld Software + Solutions mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum ins Jahr 2023 gestartet. Zudem haben sich die Lieferkettenschwierigkeiten aus 2022 zusehends verringert. Die Prognose für 2023 hat Kontron bestätigt.

MICROSOFT

hat auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Anwendungen wie seinen Image Creator allen Nutzern zugänglich gemacht. Die generativen KI-Anwendungen seien in die Suchmaschine Bing und den Internetbrowser Edge integriert worden, erklärte der Microsoft-Vizepräsident Yusuf Mehdi in einem Blogeintrag. Für die Nutzung reiche eine Anmeldung mit einem Microsoft-Account aus.

MVV ENERGIE

hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres von einer guten Entwicklung im Energiehandel profitiert, insbesondere bei der Vermarktung erneuerbarer Energien. Für das Geschäftsjahr 2022/23 wird der Mannheimer Energieversorger zuversichtlicher.

PVA TEPLA

hat im ersten Quartal von einer anhaltenden Nachfrage unter anderem aus der Halbleiter- und Energieindustrie profitiert. Umsatz und Ergebnis legten kräftig zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen.

RHEINMETALL

Die steigende Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im ersten Quartal einen höheren Umsatz und Auftragsbestand beschert. Der operative Free Cashflow erreichte einen Bestwert für ein Jahresanfangsquartal. Angesichts der guten Marktsituation und der vollen Auftragsbücher wurden die Jahresziele bekräftigt - sowohl der Umsatz als auch der Ertrag sollen erhöht werden.

SCOUT24

hat im ersten Quartal vom Wachstum im Kerngeschäft mit Immobilienmaklern sowie dem Privatkundengeschäft profitiert. Den Ausblick für das laufende Jahr hat die im MDAX notierte Betreiberin der Plattform Immoscout24 bekräftigt.

UNIPER

hat im ersten Quartal 2023 von einer erheblichen Verbesserung in seinem Handelsgeschäft profitiert und unter dem Strich wieder einen Gewinn erzielt. Zudem trieb die überwiegende Auflösung von Rückstellungen für mögliche Verluste in der Gasersatzbeschaffung das Ergebnis an. Beim Abbau der Nettoverschuldung machte Uniper Fortschritte.

WASHTEC

hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis vor allem dank Preiserhöhungen und einer höheren Absatzmenge gesteigert. Die operative Marge legte zu. Der Auftragseingang lag bei einer "aktuell etwas zurückhaltenden Nachfrage im Gesamtmarkt" unter dem Vorjahr. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Autowaschanlagen.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

hat einen sprunghaften Anstieg des Nettogewinns im ersten Quartal verzeichnet, nachdem die Umsätze unterstützt durch Preismaßnahmen unerwartet deutlich zulegten. Der weltgrößte Bierbrauer, zu dessen Portfolio Marken wie Beck's, Löwenbräu und Budweiser gehören, erzielte einen Nettogewinn von 1,64 Milliarden Dollar gegenüber 95 Millionen im Vorjahr.

ARECELORMITTAL

hat im ersten Quartal zwar weniger Umsatz und Gewinn gemacht, dabei aber dank einer Markterholung die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der in Luxemburg ansässige Stahlhersteller meldete einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,12 Milliarden im ersten Quartal 2022. Der Umsatz fiel um 15 Prozent auf 18,50 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 1,82 Milliarden Dollar.

BAE SYSTEMS

hat im ersten Quartal nach eigenen Aussagen die Markterwartungen erfüllt. Das britische Luft- und Raumfahrtunternehmen geht angesichts der höheren Verteidigungsausgaben und des bisherigen Auftragseingangs davon aus, dass die Aufträge für 2023 den Umsatz für das Gesamtjahr erneut übertreffen werden. Das Engagement in den strukturell wachsenden großen Verteidigungsmärkten werde verstärkt.

CAPGEMINI

hat seinen Umsatz im ersten Quartal organisch um 10 Prozent gesteigert. Das gelang dank eines zweistelligen Wachstums in fast allen Regionen. Der französische Beratungs- und Technologiekonzern meldete einen Umsatz von 5,73 Milliarden Euro, gegenüber 5,17 Milliarden Euro im gleichen Quartal 2022. Analysten hatten mit 5,59 Milliarden Euro gerechnet.

EQUINOR

hat seine Gewinne im ersten Quartal trotz eines Rückgangs der Gaspreise teilweise gesteigert. Der norwegische Konzern, der sich zu 67 Prozent im Besitz des Staates befindet, gab an, dass der bereinigte Gewinn - die von ihm bevorzugte Messgröße - von 17,87 Milliarden US-Dollar auf 11,97 Milliarden Dollar gesunken ist, während der vom Unternehmen ermittelte Analystenkonsens bei 11,21 Milliarden Dollar lag.

LIONTRUST/GAM HOLDING

Der britische Vermögensverwalter Liontrust will ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Wettbewerber GAM Holding AG vorlegen. GAM verwaltet 23,3 Milliarden Schweizer Franken, zusammen kommen beide Unternehmen auf 53 Milliarden Pfund Sterling. Bezahlen will Liontrust mit 9,4 Millionen eigenen und neuen Aktien, die an der Börse aktuell einen Wert von 81 Millionen Pfund Sterling haben, umgerechnet 92 Millionen Euro.

PACWEST

hat die Märkte mit einer Stellungnahme zu ihren Einlagen zu beruhigen versucht. Wie die Bank mitteilte, sind die Einlagen zuletzt gestiegen. Der Kurs hatte im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um über 50 Prozent nachgegeben. Zuvor hatte es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg geheißen, dass das Management strategische Optionen auslote, bis hin zu einem Verkauf des Unternehmens. Vorbörslich ist die Aktie am Donnerstag knapp 40 Prozent im Minus.

MAERSK

hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, da mit der Normalisierung der Schifffahrtsnachfrage die Frachtraten und das Volumen sanken. Der dänische Schifffahrtsriese meldete einen vierteljährlichen Nettogewinn von 2,28 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,78 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, während der Umsatz um 26 Prozent auf 14,21 Milliarden Dollar zurückging.

RTL

Der schwache TV-Werbemarkt hat der Senderkette RTL im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang beschert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die Bertelsmann-Tochter. Die Prognose steht aber unter dem Vorbehalt, dass sich die TV-Werbemärkte - insbesondere in Deutschland - in der zweiten Jahreshälfte erholen. Im zweiten Quartal sei bisher keine Erholung der TV-Werbemärkte zu erkennen.

SHELL

hat im ersten Quartal zwar weniger verdient, dabei aber die Markterwartungen übertroffen. Der Ölkonzern kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von 4 Milliarden US-Dollar an.

VOLVO CAR

dünnt seine Belegschaft in der Verwaltung in Schweden angesichts des hohen Kostendrucks aus. 1.300 Bürojobs in dem Land sollen wegfallen, was 6 Prozent der schwedischen Belegschaft entspricht.

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.