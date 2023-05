Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) Dar, ein renommiertes internationales multidisziplinäres Beratungsunternehmen, hat eine Mehrheitsbeteiligung an Su-Yapi Engineering Consulting erworben Su-Yapi, eines der führenden türkischen Ingenieurbüros, erworben. Mit rund 200 multidisziplinären Fachleuten ist Su-Yapi ein regionaler Marktführer in den Bereichen Wasser, Abwasser, Infrastruktur, Energie, Dämme und Wasserkraft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005052/de/

Dar Group Chairman Talal Shair, Su-Yapi Chairwoman Sedef Odabasi Erdogan, and executives from both firms (Photo: AETOSWire)

Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt von Dar, um seine Position in der Türkei und in Zentralasien zu stärken und seine Führungsposition im Nahen Osten und in Afrika in den Bereichen Wasserressourcen, Dämme und Wasserkraft zu festigen.

"Die Aufnahme von Su-Yapi in unsere Markenfamilie unterstützt unsere Strategie des Wachstums in Schlüsselsektoren und -regionen", sagte Talal Shair, Chairman und CEO der Dar Group. "Wir haben die gemeinsame Aufgabe, den Gemeinschaften zu dienen und komplexe, multidisziplinäre Projekte anzubieten, die einen langfristigen sozialen Wert schaffen."

Beshara Wakim, Director of Operations für die Türkei bei Dar, fügte hinzu: "Diese Partnerschaft präsentiert eine bedeutende Möglichkeit, unsere gemeinsamen Ressourcen und Kompetenzen für gemeinsames Wachstum und erneuerte Ambitionen zu nutzen."

Sedef Odabasi Erdogan, die Vorsitzende von Su-Yapi, äußerte sich begeistert über die Transaktion: "Wir sind begeistert, Teil der Dar-Familie zu werden, da wir gemeinsame Werte und das Ziel haben, gemeinsam Fortschritte zu machen. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Transaktion für unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften mit sich bringt."

Su-Yapi wird weiterhin unabhängig unter seiner eigenen Marke operieren und gleichzeitig von dem umfangreichen internationalen Netzwerk, den Ressourcen und Fähigkeiten der Dar Group profitieren, in der spezialisierte Marken von Weltrang in den Bereichen Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit, Lieferung und ausgezeichnete Kundenbeziehungen zusammenarbeiten.

Über Dar und Dar Group

Das 1956 gegründete Unternehmen Dar ist ein renommiertes internationales multidisziplinäres Beratungsunternehmen, das Planungs-, Design-, Ingenieur- und Projektmanagementdienstleistungen für Gebäude, Städte, Verkehr, zivile Infrastruktur, Wasser und Umwelt anbietet. Mit 7.800 Fachleuten in 47 Büros in mehr als 30 Ländern hat Dar 4.500 Projekte im Wert von über 540 Milliarden USD für 950 Kunden weltweit durchgeführt. Dar gründete die Dar Group, eine preisgekrönte Architektur-, Ingenieur-, Projektmanagement- und Energieberatungsgruppe, die regelmäßig unter die Top 10 der internationalen Designfirmen eingestuft wird (Engineering News Record).

LinkedIn

Über Su-Yapi

Su-Yapi ist ein renommiertes türkisches Beratungsunternehmen, das seit 1964 multidisziplinäre Dienstleistungen anbietet. Mit mehr als 700 abgeschlossenen Projekten in über 30 Ländern in der Türkei, Zentralasien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist das Unternehmen für herausragenden Leistungen in den Bereichen Planung, Design, Engineering und Projektmanagement von Staudämmen, Wasserkraftwerken, Infrastruktur, Umwelt, Wasserressourcen, Wasserbauten, Erdgas, Transport und Gebäuden bekannt.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005052/de/

Contacts:

Haya Yahya

Haya.yahya@dar.com