Bad Nenndorf (ots) -Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben im vergangenen Jahr in zehntausenden Fällen Hilfe geleistet. Dabei retteten sie so viele Menschen vor dem Ertrinken wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Hitzesommer 2022 waren die Ehrenamtlichen bundesweit an den Gewässern besonders gefordert.Über diese und weitere Leistungen der größten freiwilligen Wasserrettungsorganisation der Welt berichtet der Verband in einer Pressekonferenz. Im Verlauf der Veranstaltung nimmt die DLRG auch die Herausforderungen der aktuellen Badesaison in den Blick.Die Pressekonferenz findet statt amDonnerstag, den 11. Mai 2023, um 11 Uhr,Eiskanal-Event, Am Eiskanal 30, 86161 AugsburgDas Hauptstatement hält die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Ebenfalls teilnehmen werden der Präsident des DLRG Landesverbandes Bayern, Dr. Manuel Friedrich, und der Vorsitzende des DLRG Kreisverbandes Augsburg/Aichach-Friedberg, Frank Lippmann.Die Veranstaltung wird gestreamt und kann online live mitverfolgt werden. Der Livestream wird zu finden sein auf dlrg.de/bilanz (https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/dlrg-jahresbilanz/).Im Anschluss an die Pressekonferenz demonstrieren Strömungsretter der DLRG im Augsburger Eiskanal das Retten von Personen in schnell fließenden Gewässern. Strömungsretter sind auf stark strömende Gewässer, Wildwasser und Hochwasser spezialisierte Wasserretter.