Die meist gehandelten Produkte: Beim DAX bleibt die Unsicherheit. Bei Mercedes-Benz und VW steigen die Bullen ein

Die Federal Reserve erhöhte gestern, wie von den meisten Marktteilnehmern angenommen, den Leitzins um weitere 25 Basispunkte. Heute um 14:15 Uhr wird der Leitzins im Euroraum erhöht. Interessant wird es, ob die EZB den Leitzins ebenfalls um 25 Basispunkte oder gar um 50 Basispunkte erhöhen wird. Nachdem der DAX® zur Marktöffnung erstmals einen starken Kursrücksetzer hinnehmen musste, konnte er zwischenzeitlich einiges an Kurs wieder gutmachen. Die Optionsscheine des deutschen Leitindex erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit bei den Investoren. In Abhängigkeit von den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank kann es heute zu hoher Volatilität bei europäischen Titeln kommen.

Nachdem die Mercedes-Benz AG heute einen starken Kursrücksetzer hinnehmen musste - Grund dafür ist die ausgeschüttete Dividende - decken sich die Anleger mit Call-Optionsscheinen auf diesen Titel ein. Auch Call-Optionsscheine der Deutschen Börse AG sind gefragt. Analysten sehen Potenzial in diesem Titel, was vermutlich das Interesse der Anleger steigern wird. Bei den Faktor-Optionsscheinen ist die Volkswagen AG heute sehr gefragt. Aufgrund der starken Quartalszahlen des deutschen Autobauers wollen Investoren vermehrt mit hohen Hebeln partizipieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC6CN0 8,00 15758,76 Punkte 16514,893217 Punkte 19,58 Open End DAX ® Put HC6F4Y 3,35 15758,76 Punkte 16030,022837 Punkte 47,46 Open End DAX ® Call HC5P6T 6,24 15758,76 Punkte 15137,580829 Punkte 25,97 Open End DAX ® Call HC6AN3 2,10 15758,76 Punkte 15560,268321 Punkte 77,31 Open End Gold Call HC51TV 12,42 2034,73 USD 1899,230494 USD 14,82 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC66V1 4,5599 15715,94 Punkte 15600 Punkte 11,24 06.06.2023 Deutsche Börse AG Call HB8ENW 0,77 174,375 EUR 185 EUR 22,81 13.12.2023 NVIDIA Corp. Call HB8M1F 6,47 278,425 EUR 220 EUR 9,72 13.09.2023 DAX ® Put HB4P4Q 8,94 15715,94 Punkte 16600 Punkte 17,99 13.06.2023 Mercedes-Benz AG Call HB6HQV 0,46 65,87 EUR 70 EUR 14,46 13.12.2023

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC4RTR 1,60 15716,91 Punkte 16131,941261 Punkte -20 Open End DAX ® Long HC2RHW 11,56 15716,91 Punkte 15422,09648 Punkte 20 Open End DAX ® Long HC01KJ 10,31 15716,91 Punkte 14499,780387 Punkte 6 Open End DAX ® Long HC4YCJ 1,69 15716,91 Punkte 15500,875532 Punkte 25 Open End Volkswagen AG Long HC53LY - 124,80 EUR 121,760073 EUR 15 Open End

