Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4263/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/55 geht es um das neue Aktienduell mit Julia Kistner, dazu gibt es einen Valneva Spoiler, das muss heute nach guten Zahlen einfach sein. Weitere News gibt es zu Kontron, Wolftank, Wiener Börse, Wienerberger und Research zu Agrana, ams Osram, SBO. Und in einem grossen wikifolio eines Schweizers ist die Österreichische Post aktuell die grösste Aktie. Finally nennt Magnus Brunner eine Bank, ohne sie zu nennen. Aber eh klar. Und ich tue mir mit dem Wort "Steuerzuckerl" schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...