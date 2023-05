NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das erste Quartal des Internet-Modehändlers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, die Qualität der Ergebnisse sei dabei etwas besser gewesen als von ihr prognostiziert, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hinter dem Ausblick auf das zweite Quartal stehe jedoch ein Fragezeichen, denn Aussagen zum aktuellen Handel habe Zalando kaum gemacht./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 06:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

