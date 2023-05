SELMA, VIRGINIA / ACCESSWIRE / 4. Mai 2023 / SimulTV bringt ein neues GRATIS-Streamingpaket namens "Explorer" mit 50 Medienkanälen und über 90 Videospielen auf den Markt. Für die moderne Streaming-Plattform SimulTV ist es eine besondere Freude, dieses neue Medienpaket ankündigen zu können. Mit dem "Explorer Package" erhalten die Nutzer Zugang zu 50 kostenlosen Medienkanälen, 35 exklusiven Kanälen mit SimulTV-Produktionen und mehr als 90 kostenlosen Videospielen. Das neue Medienpaket ist auf familienfreundliche Inhalte, Blockbuster-Unterhaltung und Sport fokussiert und weltweit erhältlich.

SimulTV hat sich zum Ziel gesetzt, Streamingdienste für jedermann weltweit leistbar und zugänglich zu machen. Mit diesem neuen Paket erhalten noch mehr Menschen Zugang zu perfekter Unterhaltung - und das gratis.

"Es freut uns sehr, den Kunden unser neues ‚Explorer Package' anbieten zu können", so Steven Turner, CEO von SimulTV. "Mit kostenlosen exklusiven Medienkanälen und Videospielen bieten wir ein einzigartiges und leistbares Unterhaltungserlebnis für die ganze Familie. Ein Gratisangebot ist schließlich unschlagbar."

Die Medienkanäle in diesem Paket umfassen 14 Spielfilmkanäle, 9 Sportkanäle, 9 Kanäle für Kinder und Familien, 6 Nachrichten- und Informationskanäle sowie 12 Kanäle für allgemeine Unterhaltung. Die Kunden können zwischen Action-Programmen wie "Ready, Set, Action", "Cowboy Theater" und "Radix" wählen, und Zuseher, die Lust auf Nervenkitzel haben, kommen bei "Dimensions", "Frightmare Theater" oder "Mythos" auf ihre Kosten.

SimulTV ist stolz darauf, auch zahlreiche familienfreundliche Kanäle wie "Kid Central", "Kartoon Circus", "MyGen", "Small Town Life", "Mozzie TV" und viele andere im Angebot zu haben.

Auf den Kunden wartet eine Vielfalt von Inhalten und exklusiven Shows wie "Foundations of Liberty", "Mystic Bayous", "SanKofa Theater", "Kartoon Circus", "Deet and the Geek" sowie exklusiven Live-Events aus "Anime Expo", "New York Comic Con (NYCC)", "New York Fashion Week", "Kentucky Bourbon Festival" und dem "Tokyo International Film Festival", um nur einige zu nennen.

Mit zusätzlich über 90 kostenlosen Videospielen hat SimulTV für Kunden in aller Welt ein umfassendes Unterhaltungsprogramm parat, das über Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Webbrowser abgerufen werden kann.

Foundations of Liberty - 2A-Netzwerk - Bildung / Unterhaltung (mehrteilige Serie). Darin Chappell, der Moderator von Foundations of Liberty, erläutert: "Die Verfassung der Vereinigten Staaten ist die Grundfeste unserer Gesellschaft. Wenn wir ihre Grundsätze nicht verstehen, läuft unser Land Gefahr, seine Identität zu verlieren. Aus diesem Grund bin ich stolz darauf, Teil von Foundations of Liberty, dem 2A-Netzwerk von SimulTV, und ‚Veterans in Defense of Liberty' zu sein, wo wir uns darum bemühen, die Seele unserer Nation zu bewahren."

Maturing the Bride - Providence Network - Christliche Inhalte / Bildung (mehrteilige Serie). "Im Zeitalter der digitalen Revolution brauchen wir nicht nur neue Formen der Unterhaltung, sondern auch neue Botschaften, die Menschen mit einem moralisch gefestigten Charakter hervorbringen, welche unsere Gesellschaft bereichern, anstatt sie zu zerstören. Deshalb bin ich Providence und SimulTV auch so dankbar", erklärt Bob Sjogren.

https://pr.report/PMbwU4I9 - Dal, der Magier zaubert auf lehrreiche Art und Weise für kleine Kinder und zeigt anschließend neue und klassische Zeichentrickfilme (mehrteilige Serie). "Sehr geehrte Damen und Herren, hallo Jungs und Mädchen, liebe Kinder aller Altersgruppen - darf ich vorstellen: ‚Fifty for Free' auf SimulTV. Im Ernst: Ich hoffe, dass ihr alle uns auf ‚Kartoon Circus' begleitet, wo Boopsie, der Clown und ich euch mit erstklassigen Zaubertricks, viel Komik, Programmen zum Mitmachen und klassischen Cartoons begeistern werden. Dieses unvergessliche Erlebnis dürft ihr nicht verpassen!" Dal Sanders, MIMC

SanKofa Theater - Doris Roddy Howard, die Moderatorin von Spydar Channel, bittet den preisgekrönten Schauspieler Willie Minor zum Gespräch, und gemeinsam mit anderen Gästen diskutieren sie über die frühen afro-amerikanischen Filme und deren Regisseure, Schauspieler und Produzenten.

https://www.youtube.com/watch?v=kYytqX4LuyY%5C - C3 - "Louisiana kann mit jeder Menge Spukgeschichten aufwarten. Aufgrund der langen Vodoo- und Geistertradition ist es irgendwie logisch, das Paranormale in Louisiana und der Golfküste zu erkunden. Frank & Benton beschäftigen sich bereits seit über zwanzig Jahren mit paranormalen Geschehnissen, und Franks hellseherische Fähigkeiten machen unsere Ermittlungs-Shows zu einem Erlebnis mit Gänsehaut pur", weiß Jaime Johnson, der Produzent von Mystic Bayous.

One Cent Media (OCM) wurde vom zweifachen College-All-American- und vierfachen NBA-All-Star Anfernee "Penny" Hardaway gegründet und ist ein Medienunternehmen, das den Zusehern in erster Linie ein vielfältiges Angebot an Sport und Lifestyle bietet. Ziel des Unternehmens ist es, das wahre Wesen von Sport und Lifestyle so originell und authentisch wie möglich darzustellen. Die daraus resultierenden Gespräche und Inhalte sind für die Mehrheit bestimmt und werden von einer Minderheit propagiert.

"Es ist uns eine große Freude, gemeinsam mit unserem Partner SimulTV noch mehr Zusehern das Erlebnis von SimWin Sports näherbringen zu können", so David Ortiz, Gründer und CEO von SimWin Sports. "Dieser zusätzliche Plattform-Zugang beschert den SimWin-Spielern und -Zusehern ein noch tolleres Erlebnis. Sie können nun 24 Stunden lang von jedem Ort der Welt aus uneingeschränkt bei uns einsteigen."

Nachdem das neue https://pr.report/4oHXuxc9 von SimulTVs für ein weltweites Publikum verfügbar ist, werden über 90 Videospiele in unterschiedlichen Sprachen angeboten, um eine noch vielschichtigere Zuseherschaft ohne Sprachbarrieren unterhalten zu können.

"Wir von SimulTV stehen für qualitativ hochwertige Unterhaltung, die für jedermann weltweit gratis zugänglich sein sollte", so Turner. "Unser neues Paket ist der Beweis dafür, dass uns unsere Kunden am Herzen liegen und wir der ganzen Welt niveauvolle Unterhaltung anbieten wollen."

Sie sind an weiteren Informationen zu SimulTV interessiert? Dann besuchen Sie uns bitte auf der Webseite www.simultv.com oder kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 866-SIMULTV (746-8588).

Quelle: SimulTV

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

