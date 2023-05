Die Europäische Zentralbank hat wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben und weitere Zinserhöhungen durch die Blume angekündigt. Der Inflationsausblick sei für zu lange zu hoch, so die Währungshüter. An der Börse kommt das nicht so gut an - der DAX bleibt deutlich unter der Marke von 15.700. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt nun auf 3,75 Prozent. Parken Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür ...

