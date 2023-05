Siemens Energy hat gerade mehrere milliardenschwere Aufträge für die Netzanbindung von Offshore-Windparks gemeldet. Siemens Energy wird aber nicht nur von der Netzanbindung der neu installierten Leistung profitieren: Das Unternehmen ist auch der führende Hersteller von Offshore-Windturbinen mit einem Marktanteil von fast 50 %. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch im Rahmen der Pop-up-Konferenz "Renewables" am 01.06.2023 um 11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Tobias Hang, IR Manager der Siemens Energy AG. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-06-01-11-00/ENR-GR zur Verfügung gestellt.





