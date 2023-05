Bonn (ots) -Eine Woche voller Debatten, Diskussionen und Einblicke in die europäische Politik und die Themen des Kontinents - das ist die phoenix-Themenwoche Europa. Zwischen dem 8. und 14. Mai 2023 fokussiert phoenix seine Berichterstattung eine Woche lang auf Europa und die Europäische Union.Am 9. Mai ist EuropatagDie Woche beginnt am Montag, dem 8. Mai mit unter den linden aus Straßburg. Michaela Kolster hat die Europa-Parlamentarier Terry Reintke (Die Grünen) und Markus Pieper (CDU) zu einem Streitgespräch im Studio zu Gast. Am 9. Mai, dem Europatag, geht es mit dem Europatalk bereits am Morgen los: Zwei Mitglieder des Europäischen Parlaments führen vor Beginn der Plenardebatte eine Zweier-Diskussion zu dem aktuellen Top-Thema des Tages. Anschließend wird Bundeskanzler Olaf Scholz im Format "Was Europa ausmacht" vor dem Europäischen Parlament sprechen. Auch eine Rede der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird erwartet. Beide wird phoenix live übertragen. Zu Beginn der Debatte am Mittwoch, dem 10. Mai, wird es ebenfalls mit einem Europatalk am Morgen losgehen. Die phoenix runde(22.15 Uhr)wird sich an beiden Tagen europäischen Themen widmen: Am Dienstag dem 9. Mai geht es um die Rede von Bundeskanzler Scholz vor dem Europäischen Parlament, am Mittwoch, dem 10. Mai um den bevorstehenden EU-Migrationsgipfel.Das Europäische Parlament wird in dieser Woche u.a. die Themen Verbraucher im ökologischen Wandel und Klimaschäden durch Methangas debattieren.Themenabend Türkei am 11. MaiDer Donnerstagabend steht ganz im Zeichen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei am 14. Mai: Ab 18 Uhr widmet phoenix der Türkei einen Themenabend mit Dokumentationen und Reportagen, die sich mit Politik, Gesellschaft und Geschichte des Landes beschäftigen. Um 21 Uhr unternimmt die phoenix runde mit Moderator Alexander Kähler einen Ausblick auf die bedeutsamen Wahlen am folgenden Sonntag sowie die alles entscheidende Frage: Kommt es nach 20 Jahren Erdogan in der Türkei zu einem Machtwechsel?Am Freitag ist der Luxemburger Jean Asselborn, dienstältester EU-Außenminister, zu Gast bei Eva Lindenau in phoenix persönlich - für seinen erfahrungsreichen wie persönlichen Blick auf die Lage der Europäischen Union.An jedem Abend der Woche zeigt phoenix der tag zum Abschluss des Tages einen besonderen Blick auf die EU: Dazu melden sich die phoenix-Korrepondent:innen in den östlichen Mitgliedsstaaten mit ihren Eindrücken und Geschichten aus Polen, der Slowakei und Tschechien, aus dem Baltikum, aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn.Weitere Details zur phoenix-Europawoche finden Sie hier: https://phoenix.de/s/RCUmfangreiches Online-Angebot zu EuropaSchließlich wird es ein umfangreiches Online-Angebot geben: Ein OnThisDayund Dossier auf phoenix.de werden sich mir der Osterweiterung der EU beschäftigen: Dazu hat die Redaktion historische Bundestagsdebatten und Debatten aus dem Europäischen Parlament, phoenix runden, Dialoge und weitere Sendungen aus dem phoenix-Archiv zusammengetragen und kuratiert, die alle ab dem 8. Mai auf phoenix.de und in den Mediatheken von ARD und ZDF angeboten werden. "Auch die phoenix-Podcasts werden sich mit europäischen Fragestellungen beschäftigen: Bei unter3 zu Gast bei Erhard Scherfer und Thorsten Faas ist Anton Hofreiter, der Vors. des Europa-Ausschusses im Deutschen Bundestag. Und auch bei "Denken mit Kinnert & Welzer" geht es in der nächsten Woche um die Europäische Union."In den Sozialen Medien und den Mediatheken von ARD und ZDF wird es außerdem phoenix-Erklärvideos geben, in denen die Gründung der EU, der Geschichte ihrer Erweiterung und vor allem die Aufnahme der jüngsten Mitglieder in Osteuropa thematisiert werden. Auch die aktuellen Beitrittskandidaten und ihr Status werden in Videos erklärt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Türkei gelegt, in der ein neues Parlament und der Präsident neu gewählt werden: Je ein Video wird sich dem Wahlsystem des Landes und den Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union widmen.Auf dem Instagram-Account von phoenix werden in der kommenden Woche zudem zahlreiche Europa-Abgeordnete im phoenix-Fragenhagel Rede und Antwort stehen.Selenskyj zur Karlspreis-Ehrung in AachenDie Themenwoche Europa bei phoenix endet mit außerordentlichen Ereignissen, die auch im phoenix-Programm angeboten werden: Am Samstag, dem 13. Mai besucht der Ukrainische Präsidentin Wolodymyr Selenskyj Berlin und am Sonntag, dem 14. Mai überträgt phoenix live aus Aachen die Verleihung des Karlspreises an den Selenskyj. Unter anderem sind dazu Reden von Olaf Scholz und Ursula von der Leyen angekündigt.Kein Sender in der Europäischen Union bietet seinen Zuschauer:innen mehr europäische Politik als phoenix - in der Themenwoche Europa gilt das in ganz besonderem Maße.