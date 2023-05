© Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz



Angst und Schrecken bei einigen Anlegern, die heute in ihr Depot schauen. Die Container-Aktie wird mit einem dicken Abschlag gehandelt. Was ist los bei Hapag Lloyd?

Die Hapag Lloyd-Aktie wird heute ex Dividende gehandelt. Die an die Aktionäre ausgeschüttete Dividende für das Jahr 2022 kann sich nach einer Rekord-Bilanz sehen lassen: 63 Euro pro Aktie. So wurde es gestern auf der Hauptversammlung des Hamburger Containerschiff-Giganten durchgewunken. Im Jahr 2021 betrug die Ausschüttung an die Aktionäre 35 Euro je Aktie.

"Wir blicken auf ein außergewöhnlich starkes Jahr 2022 zurück: Wir haben unsere Servicequalität verbessert, verstärkt in Terminals und in die Effizienz unserer Flotte investiert und ein Rekordergebnis erzielt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unsere Aktionäre erneut von einer Dividende profitieren", so Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Und weiter: "Darüber hinaus sind wir ordentlich in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Die konjunkturelle Abkühlung wird aber zu einem deutlichen Ergebnisrückgang führen, weshalb wir uns darauf fokussieren werden, unsere Kosten fest im Blick zu behalten und weiterhin flexibel am Markt zu agieren. Zudem werden wir unseren strategischen Kurs bis zum Jahr 2030 festlegen."

Anleger können also aufatmen. Am Mittwoch hat der Titel bei 266,80 Euro den Handel geschlossen. Den nächsten Earnings Report wird die Reederei am 11. Mai vorlegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion