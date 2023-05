Die Aktien von Rheinmetall sind am heutigen Donnerstag bis zum 50er-EMA bei 257,65 EUR zurückgekommen und hier wieder nach oben abgeprallt. Aktuell zeigen sich die Aktien bei 264,30 USD höher. Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt. Am Vortag hieß es im Insight: "An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung weiterhin nichts geändert. Die Aktien von Rheinmetall sollten die Korrektur erneut leicht unter dem 10er-EMA beenden und in der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...