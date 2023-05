Der DAX pendelte am Vortag weiter um den 10er-EMA und die Marke von 15.800 Punkten. Die Investoren warteten auf den US-Leitzinsentscheid am Abend um 20:00 Uhr und zeigten sich zurückhaltend. Nach dem US-Leitzinsentscheid gerieten die US-Aktienmärkte unter Druck und auch der DAX zeigt sich am heutigen Donnerstag tiefer bei 15.700 Punkten. Solange der DAX aber den Bereich von 15.700 Punkten verteidigen kann, ist eher mit einem Abprall nach oben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...