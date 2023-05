LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das erste Quartal der Zuffenhausener sei eine Frage der Perspektive, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Die einen könnten die operative Marge für etwas niedrig halten. Die anderen könnten indes von einem guten Start sprechen, da die Marge in der oberen Hälfte der für das Gesamtjahr angepeilten Zielspanne liegt, obwohl im zweiten Halbjahr noch Preiserhöhungen anstünden, so Cosman. Er tendiert zu letzterer Auffassung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113

