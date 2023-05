NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 283 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe durchweg besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Chancen stünden gut, dass die Ziele für 2023 im weiteren Jahresverlauf angehoben werden./edh/mid



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 07:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 07:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011585146

