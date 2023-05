Hamburg (ots) -Die öffentlichen IT-Dienstleister Dataport (AöR) und BWI (GmbH) möchten im Bereich digital souveräner IT-Infrastrukturen und Services zusammenarbeiten und gemeinsam IT-Fähigkeiten und -Funktionalitäten für den öffentlichen Sektor ausbauen. Aus diesem Grund haben beide am 4. Mai eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.Ziel der Initiative von Dataport und BWI ist es, bei grundlegenden Fragen digital souveräner IT-Infrastrukturen und -Services zu kooperieren und gemeinsam IT-Fähigkeiten und -Funktionalitäten im öffentlichen Interesse auszubauen. Konkrete Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit sind insbesondere die Bereiche Cloud, Open Source Software, Cybersicherheit und der souveräne Arbeitsplatz der öffentlichen Verwaltung. Hierzu beabsichtigen beide, ihr Know-how aus bisherigen und laufenden Entwicklungen, wie beispielsweise der "dPhoenixSuite (https://www.phoenix-werkstatt.de/)" und dem "BwMessenger (https://messenger.bwi.de/)", einzubringen.Dazu haben BWI und Dataport heute auf deren Hausmesse in Hamburg eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das zehnseitige Dokument bildet den Rahmen für eine künftige Zusammenarbeit der beiden Partner. Ausgangspunkt der Kooperation sind die jeweiligen Erfahrungen von BWI und Dataport aus Planung und Betrieb von IT-Infrastrukturen und darauf aufsetzender Dienstleistungen. Beide erbringen IT-Dienstleistungen für hoheitliche Aufgabenträger im öffentlichen und sicherheitskritischen Bereich. In diesem Rahmen stärken sie die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland sowie die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.Ein Foto von der Vertragsunterzeichnung steht auf der Website von Dataport (www.dataport.de) im Pressebereich zum Download bereit.Pressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5501404