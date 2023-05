Vor dem Hype einsteigen und maximal profitieren: https://bit.ly/3Vz3wmq Dieses Mega-Thema wird jetzt wieder heiß! Das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen und schneller sein als die Masse der Anleger! Rezession, Gewinnwarnungen, Zinserhöhungen: Für Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, ist die aktuelle Lage an den Aktienmärkten von "nervöser Stabilität" gezeichnet. Trotz der Vielzahl an Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen scheint der Spielraum nach oben wie nach unten begrenzt. Ingesamt stellt Hellmeyer fest: "Der Markt bleibt nervös!" Und die anstehende Debatte um die Schuldenobergrenze in den USA könnte nochmal für zusätzliche Spannung sorgen. Der Ökonom blickt auch auf die Pläne der EU-Kommission zur Neuverschuldung und das Schicksal Taiwans. Jetzt einschalten und das komplette Interview ansehen!