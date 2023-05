DJ Lagarde: Ultimatives Ziel ist aus heutiger Sicht APP-Bestand von Null

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde einen vollständigen Abbau der unter dem APP-Programm erworbenen Anleihen als ihr "ultimatives Ziel" - allerdings nur "aus heutiger Sicht", wie sie in ihrer Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung sagte. Die EZB prüft gerade, mit welchem Regime sie die Zinsen künftig steuern will, und sie will Ergebnisse dieser Prüfung bis Jahresende vorlegen. Eine Möglichkeit besteht darin, weiterhin ein gewisses Anleiheportfolio zu halten und nicht zu einem Regime knapper Liquidität zurückzukehren, wie es vor den groß angelegten Anleihekäufen herrschte.

Lagarde sagte, ohne weitere Wiederanlage der Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen würden die APP-Bestände monatlich um 25 Milliarden Euro sinken. Auf diese Weise würde es zwölf bis 15 Jahre dauern, die Bestände vollständig abzubauen.

May 04, 2023 09:27 ET (13:27 GMT)

