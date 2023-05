NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach Quartalszahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie ihr Bewertungsmodell und hob ihre Schätzungen an. Der Modekonzern habe sich auf der Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage positiv zu den aktuellen Trends und den mittelfristigen Aussichten geäußert. Auf dem Kapitalmarkttag Mitte Juni dürfte das Unternehmen das mittelfristige Umsatzziel auf 5 Milliarden Euro anheben. Zuvor hatte Battistini Boss bereits ein solides Umsatzwachstum und eine weitere Beschleunigung der Markendynamik attestiert./la/gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 11:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 11:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

