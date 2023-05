Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (246/23)

The below instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI L ALFA AVA 2 GB00BVZYDW62 MINI L ALFA AVA 1 GB00BVZYDS27 MINI L ALFA AVA 3 GB00BVZYJ067 MINI L ALFA AVA 5 GB00BVZYMN05 TURBO L SP50 AVA 131 GB00BL03YW59 BULL SQUARE X2 AVA 2 GB00BL070X02 BEAR LIAB X5 AVA 1 GB00BNTQXT95 TURBO L GULD AVA 324 GB00BNTT0532 BEAR GULD X15 AVA 8 GB00BNTV5H69 MINI S IJ AVA 028 GB00BNV49S29 MINI S HTRO AVA 18 GB00BNV5FN24 MINI S MP AVA 005 GB00BQR86W20 TURBO S COPPE AVA 38 GB00BQR9S189 MINI S CINT AVA 10 GB00BQRB3642 MINI S SPCE AVA 7 GB00BQRB4491 MINI S SBBB AVA 24 GB00BQRBCK12 MINI S PGS AVA 06 GB00BQRBT772 TURBO S OLJA AVA 852 GB00BQRC9X62 TURBO S OLJA AVA 851 GB00BQRC9W55 TURBO S OLJA AVA 854 GB00BQRCC156 TURBO S OLJA AVA 855 GB00BQRCFZ03 TURBO S OLJA AVA 856 GB00BQRCGQ86 The last day of trading will be May 5, 2023 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.