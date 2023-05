Köln / Hamburg (ots) -GEO Epoche - das führende Geschichtsmagazin in Deutschland - bleibt als Marke und Printmagazin weiter bestehen und wird zukünftig gemeinsam mit den Marken Stern, GEO, Capital und Stern Crime als tragende Säule in das neue digitale Angebot stern+ integriert. Das hat die angekündigte Überprüfung von GEO Epoche im Rahmen der Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts durch die Geschäftsführung von RTL Deutschland ergeben.Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Die Analyse von GEO Epoche im Zusammenhang mit der Entwicklung von stern+ hat gezeigt, dass die Marke eine echte Stärkung für das Angebot sein kann. Der sehr hochwertige, zeitlose Content ist eine ideale Ergänzung zur geplanten, tagesaktuellen Ausrichtung von stern+ und die treue und zahlungskräftige Zielgruppe bietet großes Potential für das angestrebte Nutzerwachstum. Das unterstreichen auch die guten, stabilen Verkaufszahlen der ersten beiden Ausgaben 2023 und die steigenden Podcast-Abrufe von "Verbrechen der Vergangenheit". Die Chefredaktion wird nun in den kommenden Wochen in Abstimmung mit der Geschäftsführung den wirtschaftlichen Rahmen für GEO Epoche weiter schärfen."Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5501514