Nordfinanz: Neukunden freuen sich über mehr Festgeld-Zinsen Der Spitzenzins wurde beim Festgeld von Nordfinanz Mannheim auf 4,85 % p.a. angehoben (länderabhängig) Nordfinanz hat mal wieder an der Zinsschraube gedreht und dank guter Zusammenarbeit mit europäischen Banken ihre Festgeld-Zinsen anwachsen lassen. Neukunden werden jetzt von bis zu 4,85 % Zinsen p.a. erwartet. Den Spitzenzins gibt es für eine Laufzeit ab 5 Jahren bei jährlicher Zinsausschüttung. Auch die Zinsen für die restlichen Laufzeiten von 3 und 4 Jahren sind gewachsen. So erhalten Anleger ganze 15 Basispunkte mehr beim 3-jährigen Festgeld und können sich jetzt somit über 3,95 % Zinsen p.a. freuen. Bei der Anlagedauer von 4 Jahren gibt es jetzt 10 Basispunkte mehr, nämlich 4,35 % Zinsen per annum. Die Zinsen werden jährlich ausgeschüttet. Anders als bei den meisten anderen Festgeldangeboten liegt die Mindestanlage hier bei nur 5000 Euro. Für Anleger bedeutet dies, dass diese auch schon kleine Summen sicher und vor allem renditestark anlegen können. Zwar gibt es keine Begrenzung der Anlagesumme nach oben hin, angesichts der europäischen Einlagensicherungssysteme, die Einlagen eines jeden Kunden bis 100.000 Euro schützt, ist es empfehlenswert, die Einlage auch nur auf diesen Betrag zu begrenzen. Kunden können auch die Möglichkeit von Gemeinschaftskonten nutzen, so dass sich auch die abgesicherte Anlagesumme erhöht. Seit Beginn des Jahres sind auch die bundesdeutschen Zinssätze gestiegen. Diese können jedoch nicht die Angebote im europäischen Raum erreichen. Neben dem recht lukrativen Festgeldangebot befindet sich im Produktportfolio von Nordfinanz auch noch ein sehr attraktives Tagesgeldkonto. Anleger erwartet nicht nur ein ansehnlicher Zins von bis zu 4,85, % p.a., sondern bis zum 15. Mai 2023 noch ein großzügiges Startguthaben von 50 Euro. Gute Erfahrungen mit der Nordfinanz: Bei beiden Anlageformen verzichtet Nordfinanz nicht nur auf Bearbeitungsgebühren, sondern auch auf Kontoführungs- oder sonstige Transaktionsgebühren. Nordfinanz gehört mittlerweile zu den führenden Anbietern für Finanzprodukte. Die Plattform bietet interessierten Kunden einen exklusiven Zugang zu einlagengesichertem Festgeld- und Tagesgeld im deutschen und europäischen Bereich. Das Bankennetzwerk befindet sich überwiegend im europäischen Bereich. Zu den Partnern gehören zahlreiche renommierte Banken. Es werden regelmäßig immer neue Marktstrategien entwickeln, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden zu können. Die Bedürfnisse werden ermittelt, um zahlreiche Investmentangebote ermitteln zu können. Nordfinanz steht für die einfache Ein-Konto-Lösung: Mit nur einem kostenlosen Konto ermöglicht der Anlegerservice einen Zugang zu verschiedenen Banken mit lukrativen Anlageprodukten aus dem europäischen Ausland. Sparen wird komfortabel gemacht und garantiert den Kunden eine unkomplizierte Geldanlage nach einem erfolgreichen Identitätsverfahren.



