Konzerte in der Schwerelosigkeit sollen ein einzigartiges Erlebnis bieten. Wie das gelingen soll, wie teuer die Konzerte sind und wie das Sounderlebnis sein wird. Das Unternehmen Zero-G plant momentan eine Konzertreihe, die teilweise in der Schwerelosigkeit stattfinden soll. Hier sollen Musiker einige ihrer besten Hits für eine kleine Gruppe von Fans spielen können, heißt es in einem Artikel des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...