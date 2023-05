Der EuGH hat heute die Rechte der Verbraucher:innen gestärkt: Geraten Kund:innendaten in die Öffentlichkeit, muss das Verursacherunternehmen auch ohne konkrete Schadensbeweise zahlen. Der Europäische Gerichtshof hat heute in zwei wichtigen Fragen des Datenschutzes richtungsweisende Urteile gefällt. Die eine Entscheidung betrifft den Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Betroffene von Datenschutzverletzungen. In der Vergangenheit hatten die Gerichte, die über solche Fälle zu entscheiden hatten, die Auffassung vertreten, dass es in diesen Verfahren eine "Erheblichkeitsschwelle" geben könnte, die dazu führt, dass geringfügige Schäden nicht ersatzfähig sind. Der EuGH ist jedoch der Auffassung, dass auch ein geringfügiger Schaden ersetzt werden kann. In einem zweiten Urteil werden die Auskunftsrechte von Betroffenen gestärkt, die prüfen wollen, ob ihnen ein Anspruch auf Schadensersatz ...

