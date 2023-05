Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute zwei Beförderungen von Führungskräften bekannt: Hilary Browne wurde zum Deputy Global Chief Underwriting Officer befördert und Cameron Holmes übernimmt die Position des Global Underwriting Officer, Property for Energy and Construction.

Hilary bringt nahezu 25 Jahre Erfahrung in der globalen Versicherungsbranche mit. Sie ist seit 2019 bei BHSI als Country Manager, Irland, und Head of Casualty für die Region Europa zuständig und war zuletzt als Global Chief Underwriting Officer, Casualty and Healthcare, und Deputy Head der Region Europa tätig. Im Zuge der Übernahme ihrer neuen Rolle wird ihre Verantwortung für die Region Europa auf Alessandro Cerase, den frisch benannten Leiter der Region Europa bei BHSI, übergehen. Die Verantwortung für das globale Underwriting im Bereich Casualty und Healthcare wird sie jedoch weiterhin innehaben. In ihrer neuen Rolle wird Hilary außerdem die leitende Aufsicht über das globale A&H-Underwriting von BHSI, das multinationale Underwriting und den Support sowie die Underwriting-Angelegenheiten übernehmen. Sie wird weiterhin in Dublin arbeiten und an David Fields, Global Chief Underwriting Officer, BHSI, berichten.

Hilary hat bei BHSI einen herausragenden Beitrag geleistet, sowohl als Mitglied unseres Führungsteams für die Region Europa, als auch in ihrer Funktion als Global Casualty and Healthcare Underwriting Officer", so David Fields. "Angesichts des Wachstums des globalen Underwriting-Portfolios von BHSI ist nun der richtige Zeitpunkt, unsere globale Underwriting-Führung zu stärken, und Hilarys Leistungen bei BHSI und in der Branche machen sie zur idealen Besetzung dieser Position."

Cameron ist seit 2018 Head of Property Technical Lines bei BHSI in Australien. Er begann seine Karriere bei BHSI im Jahr 2015 als Property Energy and Construction Manager und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Sachversicherungen für Engineering und technische Sparten. Auch in seiner neuen Funktion wird er in Sydney stationiert sein und an Dean LaPierre, BHSIs Global Chief Underwriting Officer, Property and Marine, berichten.

"Cam hat beim Wachstum unseres Geschäfts mit Sachversicherungen und technischen Versicherungen in Australien eine Schlüsselrolle gespielt", so Dean LaPierre. "Als Mitglied unseres globalen Underwriting-Führungsteams wird er in Zusammenarbeit mit unseren regionalen Underwriting-Teams einen noch größeren Beitrag zu unserem Geschäft leisten können, indem er Kunden und Maklern auf der ganzen Welt mit der Stabilität der finanzstarken Kapazitäten von BHSI, unserem langfristigen Marktengagement und unserer Underwriting-Expertise zur Seite steht."

