Europäische Zentralbank verkündet eine Zinserhöhung

Werbung







Die Europäische Zentralbank kündigt für Mai die siebte Leitzinserhöhung in Folge an.



Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent an. Die Leitzinserhöhung entspricht demnach den Markterwartungen. Im Mai folgt somit die siebte Zinserhöhung in Folge. Auch die amerikanische Notenbank (FED) gab letzte Woche eine Zinserhöhung von 0,25 Prozentpunkten bekannt. Die Erhöhung im Europäischen Raum ist unter anderem an der zuletzt noch gestiegenen Inflation im April zurückzuführen. Am Dienstag teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit, dass diese auf 7 Prozent gestiegen ist.









Möchten Sie in Zukunft bei solchen marktbewegenden Terminen frühzeitig informiert sein, dann können wir Ihnen unseren Instagram-Kanal ans Herz legen. Jede Woche präsentieren wir in unserem Wochenausblick die wichtigsten Termine der nächsten Woche für Anleger und fassen in unserem Wochenrückblick die vergangene Woche noch einmal zusammen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.













Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC