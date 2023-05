Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG



Unternehmen: APONTIS PHARMA AG

ISIN: DE000A3CMGM5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.05.2023

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst:



Überraschende Gewinnwarnung wegen Verzögerungen bei Belieferung und Zulassung - Mittelfristguidance wirkt herausfordernd



APONTIS PHARMA hat vorgestern nach Börsenschluss überraschend die erst am 9. März veröffentliche Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 deutlich nach unten revidiert. Die Gesellschaft erwartet nun einen Umsatz von 42,6 Mio. Euro (bisher: 51,7 Mio. Euro) und ein EBITDA von -3,2 Mio. Euro (bisher: 3,2 Mio. Euro). Die Anpassung der Guidance ergibt sich nach Angaben des Unternehmens im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten:

Lieferschwierigkeiten bei Atorimib: Der Hersteller für Atorimib, das vom Umsatz bedeutendste Produkt von APONTIS (MONe: ca. 18 Mio. Euro in 2022), kann die bislang eingeplanten Mengen für 2023 aktuell nicht sicherstellen. Im Vorjahr konnte der Hersteller die Auswirkungen von krankheitsbedingten Engpässen, einem Schaden an einer Verpackungsmaschine und einem Anstieg des Bedarfs aller europäischer Kunden (einschließlich APONTIS) noch durch eine Kapazitätsausweitung ausgleichen. Die in 2023 erneut gestiegene Nachfrage aus dem Ausland kann der Hersteller derweil nur durch Hinzunahme einer weiteren Herstellungsstätte bewältigen. Die Anlage befindet sich aktuell im pharmarechtlichen Genehmigungsverfahren, die Zulassung verzögert sich aber. Der Start der Belieferung aus der weiteren Produktionsstätte wird daher in Q4 anstatt Q2 erwartet, sodass es zu einer entsprechenden Unterdeckung in den Belieferungsmengen aller Kunden des Herstellers kommt. Dadurch fehlt APONTIS ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag im Vergleich zur ursprünglichen Planung, was aktuell in der Guidance eskomptiert ist. Allerdings versucht der Hersteller noch zusätzliche Mengen Atorimib zu produzieren, die dann zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Erwartungen führen würden.



Verzögerte Markteinführung von AP-D12: Die verzögerte Zulassung der neuen Wirkstoffkombination durch das BfArM hat dazu geführt, dass die erwarteten Produktmengen noch nicht beauftragt werden konnten. Damit wird sich die Markteinführung voraussichtlich auf den Spätsommer verzögern, was ebenfalls zu einer Abweichung eines siebenstelligen Betrags zum ursprünglichen Budget führt.



Die überraschende Gewinnwarnung ist in mehrerlei Hinsicht ein herber Rückschlag. Erstens werden die fehlenden Atorimib-Umsätze nur schwer aufzuholen sein. Nachdem APONTIS zuletzt von Lieferschwierigkeiten bei Wettbewerbern profitieren konnte, ist das Unternehmen nun selbst von Engpässen betroffen. Zudem wird ein anhaltender Lieferengpass von Atorimib zu einer alternativen Verschreibung von Wettbewerbsprodukten bei Ärzten führen, die u.E. nur schwer revidierbar sein wird.



Zweitens führt die erneute Enttäuschung der quantitativen Erwartung zu einem Kredibilitätsverlust, der nur mühsam wieder aufgebaut werden kann. Auch wenn die aktuelle Lage augenscheinlich durch externe Faktoren bestimmt ist und das Management im Bereich der klinischen Evidenz sowie dem Ausbau der Pipeline signifikante Erfolge zu vermelden hat, sind die finanziellen Resultate bislang enttäuschend. Daran wird sich das Unternehmen nun noch stärker als zuvor messen müssen. Daher erscheint uns das Erreichen der Mittelfristguidance von 100 Mio. Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von ca. 30% bis 2026 aktuell nicht wahrscheinlich. Wir haben unsere Prognosen für 2023 ff. entsprechend deutlich nach unten revidiert.



Fazit: Single Pills retten Leben und reduzieren die Gesundheitskosten signifikant. Zudem hat die Kombinationsbehandlung einen deutlich geringeren CO2-Abdruck als die Einzeltherapie. Für die Beurteilung der Aktie ist jedoch die finanzielle Performance des Unternehmens entscheidend, die vorerst deutlich eingetrübt ist. Fundamental bleibt die Aktie u.E. aufgrund des aussichtsreichen Marktpotenzials mit einem neuen Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro) eine Kaufempfehlung. Der Newsflow im Hinblick auf die Financial-KPIs dürfte jedoch vorerst verhalten bleiben.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26917.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°