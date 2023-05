Seit dieser Woche läuft die Rückkehr der Speichersysteme in mehreren Wellen vom Konditionierungs- und in den Normalbetrieb. Bis Ende Mai sollen die Analysen bei allen Photovoltaik-Heimspeichern abgeschlossen sein.Senec hat wie angekündigt, in dieser Woche damit begonnen, die aktuell auf 70 Prozent Speicherkapazität beschränkten Systeme weiter hochzufahren. In mehreren Wellen sollen die betroffenen Speicher-Modulgenerationen aus dem Konditionierungsbetrieb zurück in den Normalbetrieb gebracht werden, kündigte Senec am Donnerstag an. Kunden würden per Mail informiert, wenn ihr System den Konditionierungsbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...