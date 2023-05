EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

SAF-HOLLAND SE mit starkem Jahresauftakt: Umsatz und bereinigtes EBIT im ersten Quartal 2023 über den Markterwartungen, Jahresprognose präzisiert



04.05.2023 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) SAF-HOLLAND SE mit starkem Jahresauftakt: Umsatz und bereinigtes EBIT im ersten Quartal 2023 über den Markterwartungen, Jahresprognose präzisiert Bessenbach (Deutschland), 04. Mai 2023 +++ SAF-HOLLAND ist besser als erwartet in das Geschäftsjahr 2023 gestartet und erzielte im ersten Quartal, nach vorläufigen Zahlen, Umsatzerlöse von 480,4 Mio. Euro (VJ 369,7 Mio. Euro), die 29,9 % über dem Vorjahresvergleichsniveau und deutlich über den Markterwartungen liegen (Vara Konsensus 436,5 Mio. Euro). Die erstmalige Konsolidierung von Haldex AB erfolgte ab dem 21. Februar 2023. Der organische Umsatzzuwachs, zu dem maßgeblich die Regionen Amerika und APAC beigetragen haben, lag bei 10,8 %.

Das solide organische Wachstum in Verbindung mit Effizienzsteigerungen in den produktionsnahen Bereichen sowie Kosteneinsparungen in den administrativen Funktionen führten zu einem Anstieg des bereinigten EBIT um 84,6 %. Das vorläufige bereinigte EBIT lag bei 43,4 Mio. Euro (VJ 23,5 Mio. Euro) und damit ebenfalls signifikant über den Markterwartungen (Vara Konsensus 35,6 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 9,0 % (VJ 6,4 %) und liegt damit oberhalb der für das Gesamtjahr 2023 prognostizierten Bandbreite von 7,5 bis 8,5 %. Die Regionen Amerika und APAC haben sich hierbei überdurchschnittlich entwickelt. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern stieg auf 28,6 Mio. Euro (VJ 18,2 Mio. Euro) und lag ebenfalls über den Markterwartungen (25,2 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits das aufgrund der Finanzierungskosten für die Haldex-Übernahme und der tendenziell gestiegenen Zinssätze reduzierte Finanzergebnis in Höhe von -10,2 Mio. Euro (VJ -2,8 Mio. Euro). Auf der Basis einer Ertragsteuerquote von 31,8 % (VJ 28,3 %) erwirtschaftete der SAF-HOLLAND im ersten Quartal 2023, nach vorläufigen Zahlen, ein Periodenergebnis von 19,5 Mio. Euro (VJ 13,1 Mio. Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 49,0 %. Die Markterwartung lag diesbezüglich bei 17,1 Mio. Euro. Ausblick für 2023 präzisiert - Umsatz jetzt tendenziell um das obere Ende der Bandbreite erwartet Angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 konkretisiert SAF-HOLLAND seine Prognose wie folgt: Das Unternehmen geht nach derzeitiger Einschätzung davon aus, dass der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2023 tendenziell um das obere Ende der bisher geplanten Umsatzbandbreite von 1.800 bis 1.950 Mio. Euro herum liegen wird. Die zugekaufte Haldex Gruppe ist dabei ab dem 21. Februar 2023 in den Konsolidierungskreis der SAF-HOLLAND Gruppe einbezogen. Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns im Gesamtjahr 2023 wird weiterhin in der Bandbreite 7,5 % bis 8,5 % erwartet. Die mit Mitteilung vom 27. März 2023 veröffentlichte Cyberattacke hat dabei zu einem temporären Umsatzausfall von rund 40 Mio. Euro geführt, wobei ca. 15 Mio. Euro auf das erste Quartal 2023 zurückgingen und der größere Effekt auf das zweite Quartal 2023 entfällt. SAF-HOLLAND geht weiterhin davon aus, den entgangenen Umsatz im Laufe des zweiten und dritten Quartals 2023 größtenteils aufholen zu können. In Folge der Cyberattacke werden einmalige Sonderaufwendungen für IT Security- und Beratungsleistungen im niedrigen einstelligen Millionenbereich erwartet, die größtenteils auf das zweite Quartal 2023 entfallen.



SAF-HOLLAND wird die vollständige Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2023 am 26. Mai 2023 veröffentlichen.

Kontakt:

Stephan Haas

Leiter Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-803

ir@safholland.de



Ende der Insiderinformation



04.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com