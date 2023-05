© Foto: Bernd Leitner/Shotshop/picture alliance



Keine klare Markt-Richtung nach den Zinsentscheidungen. Kernfrage ist, inwieweit sich die US-Wirtschaft doch noch abkühlen wird. Die einen fürchten die Rezession, die anderen setzen auf Erholung. Und was jetzt?

Weiß nicht genau, wer den Begriff "Känguru-Markt" in den letzten Tagen zuerst rausgehauen hat. War es Markus Koch oder doch die Aktienlady? Egal. Jedenfalls glaube ich, dass das "Känguru-Up and Down" besser zu den nächsten Börsenmonaten passen wird als Bullen- oder "Bärenmarkt.

Obwohl die Fed anscheinend weniger aggressiv bei den Zinserhöhungen vorgehen wird, ist noch viel Unsicherheit im Markt. Denn was ist, wenn sich die US-Wirtschaft weiter und deutlicher verlangsamt? Und die höheren Zinsen zu oft den süßen Kredit-Saft abdrehen und dazu noch immer mehr Banken schlapp machen?

Die Unwägbarkeiten werden dem Markt erstmal keine klare Richtung geben. "Känguru" ist angesagt, meine ich. Anleger sollten sich in den nächsten Wochen auf ein Auf und Ab einstellen und gezielt traden. Dabei helfen unsere Börsendienste wie smallCAP Champions von Marcel Torney.

Wir haben mal bei Torney nachgefragt, auf welche Einschätzungen er jetzt vertraut. Seine Antwort im vollen Wortlaut:

"Gesundes Misstrauen gegenüber einer absoluten Meinung ist eminent wichtig. Man kann sich der Flut der Analystenmeinungen ja gar nicht entziehen, aber wenn ich lese oder höre, dass jemand vorgibt, genau zu wissen, wohin die Reise in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird, schrillen bei mir persönlich die Alarmglocken. Oftmals lohnt dann bereits ein flüchtiger Blick in dessen Vita und in dessen zurückliegende Prognosen, um das Ganze adäquat einzuordnen.

Generell gilt: Der Markt hat immer Recht und er ist es auch, der die Richtung vorgibt.

In jeder Marktphase - egal, ob sich die Aktienmärkte in einer Aufwärtsbewegung oder aber im Korrekturmodus befinden - lassen sich Argumente oder auch Indikatoren finden, die eigentlich eine gegensätzliche Entwicklung der Märkte erwarten ließen.

Letztendlich ist es an der Börse ja so ein wenig wie beim Wetterbericht. Auf Sicht von ein paar Tagen funktionieren Prognosen einigermaßen gut. Je weiter man mit den Prognosen in die Zukunft rückt, umso fragiler und fehleranfälliger werden diese.

Wer permanent auf den Trendwechsel wartet, läuft zudem Gefahr, den Trend als solchen und damit vergleichsweise stabile Gewinnchancen zu verpassen.

Um das Thema Indikatoren vor dem Hintergrund eines (möglichen) Rezessionsszenarios noch einmal aufzugreifen: Indikatoren sind meiner Meinung nach allenfalls eine Orientierungshilfe. In unserem Börsendienst smallCAP Champions billigen wir aber vor allem Indikatoren wie Einkaufsmanagerindizes, Daten zu Auftragseingängen, Verbrauchervertrauen und Konsumausgaben eine gewisse Relevanz zu. Andere Daten werden natürlich ebenfalls betrachtet. Aber - wie gesagt - das Ganze läuft unter der Prämisse ab: Orientierungshilfe ja, aber eben nicht mehr."

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion