Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. PacWest, Western Alliance, Coinbase, Apple und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

PacWest Bancorp Apple C3.ai Advanced Micro Devices NVIDIA Western Alliance JPMorgan Tesla Meta Qualcomm

Der Bankensektor erschüttert weiterhin die Märkte, denn PacWest Bancorp, das heute um fast 40 % gefallen ist und neue Tiefststände erreicht hat, könnte nur wenige Tage nach dem Zusammenbruch der First Republic Bank der nächste Dominostein sein, der fällt. Nach mehreren Medienberichten, wonach das Unternehmen strategische Optionen prüfe, erklärte PacWest gestern, dass mehrere potenzielle Partner und Investoren an das Unternehmen herangetreten seien und die Gespräche noch andauerten. Und das, obwohl PacWest betonte, dass es nach dem Zusammenbruch der First Republic Bank keine nennenswerten Einlagenabflüsse gegeben habe und die Einlagen seit Ende März sogar gestiegen seien. Dennoch hat dies nichts zur Beruhigung der Anleger beigetragen, wenn man bedenkt, dass First Republic einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat, bevor es schließlich in Konkurs ging und die Aufsichtsbehörden gezwungen waren, die Kontrolle zu übernehmen und den Großteil der Vermögenswerte rasch an die größte Bank der USA, JPMorgan, zu verkaufen.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, die Rettung von First Republic durch JPMorgan sei "ein wichtiger Schritt, um einen Schlussstrich unter die Zeit des schweren Stresses" in der Bankenbranche zu ziehen. Das hat jedoch nicht verhindert, dass der Ausverkauf bei den Regionalbanken anhält.

Western Alliance ist tief im Minus und testet die Tiefststände nach der Pandemie, nachdem das Unternehmen gestern ebenfalls eine Erklärung abgegeben hat, um seine finanzielle Stärke zu bekräftigen, in der es heißt, dass auch es keine ungewöhnlichen Abflüsse von Einlagen zu verzeichnen hatte und dass diese seit Ende März um rund 1,2 Mrd. $ gestiegen sind. Diese Nachricht wurde von Analysten begrüßt, die meinten, dass der jüngste Ausverkauf eher die Stimmung gegenüber dem gesamten Sektor als gegenüber dem Geschäft der Western Alliance widerspiegele, aber es scheint, dass die Anleger nicht überzeugt sind.

Coinbase legt heute seine Quartalszahlen vor. Die Kryptowährungsplattform hat ihre Kosten gesenkt, was dazu beitragen sollte, die Verluste in einem für die Branche immer noch schwierigen Umfeld zu begrenzen. Regulatorische Bedrohungen aus den USA und aus Übersee werden ein heißes Thema bleiben. Es wird erwartet, dass Coinbase einen steilen Umsatzeinbruch von mehr als 40 % im Vergleich zum Vorjahr vermelden wird, aber der bereinigte Ebitda-Verlust wird voraussichtlich bei milden 9,4 Mio. USD liegen, da die Bemühungen um Kostensenkungen beginnen, sich auszuwirken.

Qualcomm fällt und testet die Tiefststände vom November letzten Jahres, nachdem ein schwacher Umsatzausblick die erwarteten Ergebnisse für das jüngste Quartal überschattet hat und Analysten darauf hingewiesen haben, dass der Smartphone-Markt weiterhin schwach ist. Das Unternehmen sagte, dass der Umsatz im laufenden Quartal zwischen 8,1 und 8,9 Milliarden Dollar liegen wird, was weit unter der Prognose von 9,25 Milliarden Dollar liegt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich zwischen 1,70 und 1,90 Dollar liegen, ebenfalls weit entfernt von der Schätzung der Wall Street von 2,20 Dollar. Qualcomm sagte, dass es "keine Anzeichen für eine deutliche Erholung" des Smartphone-Marktes gesehen habe und dass es "keine Verbesserungen" in seinen Ausblick einbeziehe. Die schwächere Umsatzprognose wurde auch auf den Zeitpunkt der Käufe eines reinen Modem-Kunden" zurückgeführt, bei dem es sich nach Ansicht mehrerer Analysten um Apple handelt, das sich möglicherweise mit Qualcomm-Geräten eingedeckt hat und nun weniger kauft. Morgan Stanley zeigte sich überrascht von Qualcomms "Charakterisierung des Rückgangs als Apple-Phänomen" und sagte, dass die Schwäche auf dem Smartphone-Markt mindestens bis September anhalten werde. Eine ganze Reihe von Brokern hat heute Morgen ihre Kursziele für Qualcomm gesenkt.

Vor diesem Hintergrund steht Apple heute im Mittelpunkt des Geschehens und liegt vor den Quartalszahlen, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden, im Minus. Das Unternehmen wird der letzte der großen Technologieunternehmen sein, der in dieser Saison Bericht erstattet. Es wird erwartet, dass das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnen wird, da die Nachfrage nach iPhones und anderer Hardware weiterhin auf dem Prüfstand steht. Derzeit besteht die Hoffnung, dass die Talsohle durchschritten ist und sich die Lage im laufenden Quartal erholt, was die Apple-Aktie auf den höchsten Stand seit acht Monaten getrieben hat - auch wenn sie auf einigen Widerstand stößt.

AMD fällt heute, nachdem das Unternehmen die Verkaufserwartungen für das letzte Quartal bei der Veröffentlichung der Ergebnisse in dieser Woche verfehlt und einen schwächer als erwarteten Ausblick für das laufende Quartal gegeben hat. Die kurzfristigen Herausforderungen überschatteten den Kommentar des Managements, dass sich die Lage in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verbessern sollte. Die Citigroup hob heute Morgen ihr Kursziel für AMD von 76 auf 85 $ an. Derweil profitierte der Konkurrent Intel, der gestern um 3 % zulegte und heute vorbörslich um 0,2 % stieg.

NVIDIA fällt und verliert weiter an Boden, nachdem die Aktie zu Beginn dieser Woche den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht hatte. Der Chiphersteller ist seit Jahresbeginn immer noch um 94% gestiegen und hat seine Konkurrenten deutlich übertroffen, wenn man bedenkt, dass der Philadelphia Semiconductor Index im gleichen Zeitraum um weniger als 20% gestiegen ist. Dies hat jedoch dazu geführt, dass NVIDIA einen enormen Aufschlag auf seine Bewertung hinnehmen musste, die nun stark aufgebläht ist. NVIDIA wird mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57,4x gehandelt, was mehr als das Doppelte des Branchendurchschnitts ist!

Meta fällt, nachdem der Kurs gestern schon um 0,9 % nachgab, nachdem die Federal Trade Commission Vorschläge unterbreitet hatte, die Facebook daran hindern würden, mit Daten von Nutzern unter 18 Jahren Geld zu verdienen. Rund 4,8 % aller Facebook-Nutzer sind nach Angaben von Statista zwischen 13 und 17 Jahren alt. Dies geschah, nachdem die Regulierungsbehörde festgestellt hatte, dass Facebook die Eltern darüber getäuscht hatte, mit wem ihre Kinder über Messenger Kids Kontakt aufnehmen können. Wenn die Vorschläge angenommen werden, könnte Facebook auch Beschränkungen für die Nutzung der Gesichtserkennungstechnologie auferlegt werden und muss bessere Schutzmaßnahmen für die Nutzer einführen. In der Zwischenzeit haben die französischen Regulierungsbehörden heute Morgen ebenfalls Maßnahmen gegen das Unternehmen ergriffen, da sie ihm vorwerfen, seine marktbeherrschende Stellung auf dem Werbemarkt zu missbrauchen, und haben Meta zwei Monate Zeit gegeben, sein Geschäft transparenter zu gestalten.

Kommen wir zur Tesla-Aktie. Ein Twitter-Account namens @TroyTeslike sagte diese Woche, dass Tesla einen Auftragsbestand von ca. 72.000 Bestellungen hat, der von ca. 476.000 Ende Juli letzten Jahres gesunken ist, was darauf hindeutet, dass Preissenkungen die Nachfrage nur schwer wiederbeleben. Bernstein sagte Anfang dieser Woche, dass "Tesla eindeutig von einer Angebotsbeschränkung (bei der die Liefermengen im Einklang mit der Produktionskapazität wachsen und die Preise steigen) zu einer Nachfragebeschränkung übergeht (bei der die Preise fallen, um die Nachfrage zu stimulieren, und die Produktion die Auslieferung übersteigt)". Dies heizt die Spekulationen über weitere Preissenkungen an, nachdem CEO Elon Musk erklärt hatte, dass Tesla trotz einiger leichter Erhöhungen in den letzten Wochen dem Wachstum des Volumens Vorrang vor der Rentabilität einräumt. Der CEO von Ford, Jim Farley, warnte, dass der Preiskrieg im Bereich der Elektroautos ein "besorgniserregender Trend" sei, nachdem er den Preis für seinen Mustang Mach-E, der mit dem Tesla Model Y konkurriert, gesenkt hatte. "Sie wollen das Produkt nicht zu einem Massenprodukt machen", warnte er auf einem Forum und sagte, dass die Auswirkungen auf den Wiederverkaufswert für die Kunden sehr negativ seien.

