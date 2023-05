Globaler Anti-Geldwäsche-Spezialist Napier beruft den Franzosen Charles Duport in seinem Bestreben, für seine bestehenden und neuen Kunden in Frankreich, Benelux und der Schweiz besser tätig zu werden. Charles Duport tritt mit einer jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Markt für Anti-Geldwäsche-Lösungen in das Unternehmen ein.

"Nach meiner Zusammenarbeit mit einigen großartigen zukunftsorientierten Fintech-Fachleuten wechselte ich aufgrund der Überlegenheit seines Produkts zu Napier", so Charles Duport. "Ich bin extrem beeindruckt von den fünf entscheidenden Vorteilen, die das Unternehmen bereithält Modularität, sodass die Kunden die Lücken füllen können anstatt aufzugeben und für Ersatz zu sorgen; ein 360-Grad-Risikomanagement, das De-Siloing von Daten und die Vermittlung eines umfassenden und korrekten Bildes; die Flexibilität seiner Bereitstellung; seine Verwendung intelligenter, erklärbarer KI; und seine pure Brauchbarkeit. Das Design- und Entwicklungsteam hat auf die regulatorischen Anforderungen und Branchenherausforderungen reagiert, mit denen AML-Compliance-Teams unabhängig von Größe und Sektor des Finanzinstituts konfrontiert werden. Sowohl die Punktlösungen als auch die durchgängige Plattform sind absolut marktführend."

Der frankophone Markt mit seiner Vielzahl von inländischen und internationalen Banken und einigen der größten globalen Zahlungsdienstleister, Asset-Management-, Vermögensverwaltungs- und Anlagedienstleistungsgeschäften ist ein bedeutender Wachstumsmarkt für Napier, das seine flexiblen Punktlösungen eigens entwickelt hat, um den sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, die diesen Organisationen auferlegt werden.

"Die Finanzinstitute in Frankreich, Benelux und der Schweiz erleben denselben Druck wie die Firmen in ganz Europa mit der Notwendigkeit, dass die Reaktionsgeschwindigkeit nun im Mittelpunkt der Compliance-Bemühungen steht", ergänzt Charles Duport. "Der No-Code-Ansatz von Napier und die integrierte SandBox-Technologie legen die Kontrolle in die Hände seiner Nutzer, um die Kosten zu reduzieren, während die Effizienz verbessert wird. In Live-Umgebungen hat die Client Screening Lösung von Napier die Falschmeldungen um bis zu 97% reduziert ein Riesengewinn für die in Bedrängnis geratenen Compliance-Teams."

"Unsere Partnerschaft mit Refinitiv (ein Unternehmen der LSEG) zeigt das Bestreben, flexible, benutzerfreundliche und innovative Lösungen im französischsprachigen Europa zu installieren", so Greg Watson, CEO von Napier. "Die Aufnahme von Charles Duport in unser Unternehmen ist ein deutliches Signal für unsere Bestrebungen, für Kunden in Frankreich, Benelux und in der Schweiz auf verantwortungsvolle und höchst individuelle Art und Weise tätig zu werden."

Napier (http://www.napier.ai) wird von Finanzinstituten ihr Vertrauen geschenkt, darunter erstklassige Banken, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften und andere regulierte Organisationen weltweit, um eine fortschrittliche Compliance-Technologie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bereitzustellen, die eine kontinuierliche und ganzheitliche Risikowahrnehmung ermöglicht.

