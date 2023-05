Der DAX tauchte am heutigen Donnerstag zunächst weiter ab und erreichte im Tagestief 15.662 Punkte. In der Folge konnte der DAX aber wieder ansteigen und zeigt sich aktuell bei 15.730 Punkten. Damit konnte der DAX die Unterstützung um 15.700 Punkte weiterhin verteidigen. Der DAX muss nun nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen, der aktuell bei 15.790 Punkten notiert. In diesem Fall wäre ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei 15.900/15.920 Punkten ...

