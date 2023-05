SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung

SoftwareOne-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der ordentlichen Generalversammlung 2023



04.05.2023 / 18:24 CET/CEST





Medienmitteilung SoftwareOne-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der ordentlichen Generalversammlung 2023 Stans, Schweiz I 4. Mai 2023 - Die Aktionäre der SoftwareOne Holding AG, eines weltweit führenden Anbieters von Software- und Cloud-Lösungen, haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Luzern alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. An der Generalversammlung nahmen insgesamt 133 Aktionäre und Aktionärsvertreter teil, die zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 67.37 Prozent des gesamten stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten. Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht (inkl. Lagebericht), die statutarische Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie in einer nicht bindenden (konsultativen) Abstimmung den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022. Weiter wurde eine Ausschüttung aus nichtschweizerischen Kapitaleinlagereserven von CHF 0.35 pro Namenaktie beschlossen, die ab dem 10. Mai 2023 ausbezahlt wird. Die Aktien werden ab dem 8. Mai 2023 ex-Dividende gehandelt und der Dividendenstichtag ist der 9. Mai 2023. Die Generalversammlung gewährte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2022. Weiter wählte die Generalversammlung Daniel von Stockar, José Alberto Duarte, Timo Ihamuotila, Marie-Pierre Rogers, Isabelle Romy, Adam Warby und Jim Freeman erneut als Mitglieder des Verwaltungsrats, während Elizabeth Theophille als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt wurde, jeweils für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024. Adam Warby wurde zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Als Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses wurden Marie-Pierre Rogers, Adam Warby und Daniel von Stockar wiedergewählt sowie José Alberto Duarte als neues Mitglied gewählt, jeweils für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024. Peter Kurer stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl, womit seine Amtszeit als Mitglied des Verwaltungsrats heute endete. Die Generalversammlung wählte erneut die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle jeweils für eine einjährige Amtsdauer. Weiter genehmigte die Generalversammlung die vom Verwaltungsrat beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024. Schliesslich genehmigte die Generalversammlung die vorgeschlagenen Änderungen der Statuten der SoftwareOne Holding AG, insbesondere zur Umsetzung des neuen Schweizer Aktienrechts. Die genauen Ergebnisse der Abstimmungen der Generalversammlung sind hier auf der Website von SoftwareOne verfügbar. Kontakt Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Medienarbeit Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com Über SoftwareOne SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.



