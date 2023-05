Beyond by RS2 bietet vollständige und nahtlos integrierte End-to-End-Zahlungsdienstleistungen für Händler und Partner in Deutschland an, unter anderem

Dienstleistungen für kaufmännische Netzbetreiber

Akzeptanz von bargeldlosen und digitalen Zahlungen

Modernes Portfolio von Terminals

eCommerce Lösungen

Digitale Geldbörsen

Kundenbindungsprogramme

RS2, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen und -Technologien, startet mit einer neuen Markenidentität für das eigene Direkt-Acquiring-Geschäft in Deutschland. Beyond by RS2 baut damit den Geschäftsbereich weiter aus, der 2022 infolge der umfassenden globalen Strategie von RS2 in den Bereichen Issuing und Acquiring eingeführt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005815/de/

Der neue Name, das neue Logo und die neue Website spiegeln den verstärkten Fokus von RS2 wider, der über die Bereitstellung digitaler Zahlungslösungen hinausgeht. Beyond steht für mehr als nur Payment moderne Lösungen, faire Preise und persönlicher Kundenservice. Als Teil eines globalen Zahlungsverarbeitungs- und Technologieführers wird Beyond by RS2 dabei seinen Partnern ermöglichen, von den globalen Produkten und Dienstleistungen der Gruppe zu profitieren und ihre Geschäfte weltweit auszuweiten.

Im Rahmen des Aufbaus dieses Geschäftsbereichs wird Beyond by RS2 die Anforderungen der nächsten Generation an den digitalen Zahlungsverkehr durch die Bereitstellung einer Unified-Commerce-Lösung mit hochmodernen Terminals, cloudbasierten Kassensystemen, digitalen Geldbörsen und Kundenbindungsprogramme sowie einer umfassenden Palette von Acquiring-Dienstleistungen und einem integrierten eCommerce erfüllen.

Händler und Partner können die Effizienz ihrer Abläufe maximieren und ihr Geschäft skalieren, indem sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, nahtlos mit Debit- oder Kreditkarten oder über

mobile Zahlungsoptionen wie Apple Pay und Google Pay sowie über eine Reihe alternativer Zahlungsmethoden zu bezahlen.

Zur Abrundung des Angebots plant Beyond by RS2 noch 2023 die Einführung eines integrierten Inventur-und Kassensystems, das sich in die Händlerinfrastruktur integrieren lässt und Händlern ermöglicht, ihre Geschäfte über eine einzige Schnittstelle zu verwalten.

Gideon Fourie, Chief Commercial Officer der RS2 Group: "Wir freuen uns sehr über die Einführung unserer neuen Markenidentität. Zusammen mit unserer innovativen Zahlungstechnologie, unserer Expertise im lokalen Zahlungsverkehr und unseren maßgeschneiderten Lösungen freuen wir uns darauf, mit unseren Kunden eine Partnerschaft einzugehen, die weit über die technische Abwicklung einer Zahlung hinausgeht. Wir werden auch weiterhin Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den Zahlungsverkehr in die Zukunft führen und den Geschäften unserer Kunden und Partner zum Erfolg verhelfen."

Jens Mahlke, Geschäftsführer von RS2 Financial Services und CFO/COO der RS2 Group: "Wir sind hervorragend positioniert, um die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner mit erstklassigem Service, führender Technologie und einem professionellen Team zu erfüllen. Damit unterstützen wir sie bei der Gestaltung ihres Geschäfts und der Konsolidierung ihrer gesamten Zahlungsakzeptanzkanäle. Wir glauben, dass wir durch unsere Lizenz als E-Geld-Institut in Deutschland gut positioniert sind, um unsere Lösung schnell und einfach auch in andere Märkte einzuführen."

Beyond byRS2

Beyond by RS2 ist die neue Marke der RS2 Financial Services GmbH und der RS2 Zahlungssysteme GmbH. Als Teil der RS2 Group bietet Beyond by RS2 ein komplettes Angebot an Zahlungsdienstleistungen für Händler aller Größenordnungen in zahlreichen Branchen. Dazu gehören maßgeschneiderte Zahlungslösungen, die zu ihrem jeweiligen Geschäft passen von der Kartenakzeptanz und Zahlungsabwicklung bis hin zu POS-Terminals, eCommerce-Lösungen und attraktiven Zusatzleistungen.

www.beyondbyrs2.com

RS2

RS2 ist einer der weltweit führenden Anbieter von globalen Zahlungslösungen für Issuing und Acquiring auf einer einzigen Plattform für Banken, Finanzinstituten, integrierten Softwareanbietern (ISVs), Zahlungsdienstleistern (PayFacs), unabhängigen Vertriebsorganisationen (ISOs) und Händlern in ganz Europa, Nordamerika, Lateinamerika (LATAM), dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und dem Nahen Osten.

www.rs2.com

