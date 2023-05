Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Anfang gemacht und am Mittwoch eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkten angekündigt. Die Europäische Zentralbank zog heute nach. Auch in der Eurozone sollen die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte steigen. Aber mit welchen Konsequenzen? Die westlichen Zentralbanken bewegen sich derzeit auf einem schmalen Grad. Auf der einen Seite sollen sie die viel zu hohe Inflation bekämpfen und auf der anderen Seite einen wirtschaftlichen Abschwung vermeiden. Seit Februar diesen Jahres kommt noch die Besonderheit dazu, dass eine weitere Bankenkrise verhindert werden muss. Also keine einfache Aufgabe. Ob die Fed und EZB dem gerecht werden, bleibt fraglich. Die Börse reagierte jedenfalls eher betrübt auf die Leitzinserhöhungen. Ob sich die Verluste im DAX und Dow Jones demnächst ausweiten, verrät Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht er über die Entwicklung des Aktienmarkes mit Blick auf die derzeitige Geldpolitik. Außerdem erklärt der Experte, auf welche Werte Anleger aktuell an der Börse setzen können.