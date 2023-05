Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das nach Umsatz größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt, wird heute im Zusammenhang mit seinem Börsengang ("IPO") den Handel an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "KVUE" aufnehmen. Der Chief Executive Officer ("CEO") und Director, Thibaut Mongon, und Mitglieder des Kenvue Leadership Teams werden die Eröffnungsglocke läuten.

"Den Verbrauchern zu helfen, die außergewöhnliche Wirkung der täglichen Pflege zu erkennen, ist der Kern dessen, wer wir sind und was wir tun", sagte Thibaut Mongon, CEO von Kenvue. "Als weltweit führendes Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Gesundheitspflege und Konsumgütern vertrauen Verbraucher seit Generationen auf unser sorgfältig zusammengestelltes Portfolio an wissenschaftlich fundierten, ikonischen Marken, die von medizinischen Fachleuten empfohlen werden. Wir sind bereit, der Welt eine neue Sichtweise der Pflege zu vermitteln."

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das weltweit größte Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit. Unsere Kultmarken einschließlich AVEENO, BAND-AIDMarkenpflaster, JOHNSON'S, LISTERINE, NEUTROGENA, TYLENOL und ZYRTEC können auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken und werden von Fachleuten des Gesundheitswesens empfohlen. Verbraucher, die unsere Produkte nutzen, um ihr tägliches Leben zu verbessern, können ihnen vertrauen. Unsere Teammitglieder teilen eine digitale Denkweise mit einem Innovationsansatz, der auf tiefgreifenden menschlichen Erkenntnissen beruht, und sie arbeiten jeden Tag daran, unseren Produkten einen Platz in den Herzen und dem Zuhause der Verbraucher zu verschaffen. Wir bei Kenvue sind davon überzeugt, dass die tägliche Pflege Menschen nicht nur gesund machen kann, sondern sie auch ganzheitlich macht.

Vorbehalte in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit dem Börsengang, Kapitalmarktrisiken und die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Branchenbedingungen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung der Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die das Geschäft von Kenvue beeinflussen, finden Sie in den von Kenvue bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung bezieht sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Kenvue verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

