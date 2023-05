Protecto, ein führender Anbieter von Privacy-Intelligence-Lösungen, meldete heute, dass er die Leistung seiner Datenschutzmodelle auf GPUs von NVIDIA steigern konnte, sodass Datenschutzprobleme bis zu 10-mal schneller erkannt werden können als bisher.

Mithilfe der leistungsstarken GPU-Technologie von NVIDIA hat Protecto robuste Datenschutzlösungen bereitgestellt, die Unternehmen beim Schutz vor Datenschutzverletzungen und anderen datenschutzbezogenen Risiken helfen. Die Zusammenarbeit von Protecto mit NVIDIA hat die Geschwindigkeit und Präzision von Datenschutzanalysen erheblich verbessert.

"Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA war wegweisend für uns", so Amar Kanagaraj, CEO von Protecto. "Die GPU-Technologie von NVIDIA hat es uns ermöglicht, riesige Datenmengen in beispielloser Geschwindigkeit zu analysieren und so mögliche Verletzungen der Privatsphäre und des Datenschutzes viel früher zu entdecken. Durch die Steigerung der Performance konnten wir große Mengen personenbezogener Daten in großem Umfang identifizieren, maskieren und demaskieren und unseren Kunden das ultimative Schutz- und Leistungsniveau bieten, das sie in der datengesteuerten Welt von heute benötigen."

Protecto kann seinen Kunden durch die Nutzung der GPUs von NVIDIA fortschrittliche Datenschutzlösungen anbieten, die höchst präzise, zuverlässig und effizient sind. Diese Lösungen helfen Unternehmen dabei, mögliche Datenschutzverletzungen zu erkennen, sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO und CCPA zu gewährleisten.

"Die Nutzung der GPUs von NVIDIA durch Protecto hat eine maßgebliche Rolle bei der Identifizierung bislang unbekannter PII-Daten in unseren Systemen gespielt", sagte Jagannath Gorti, Head of IT Commercial Engineering bei Nokia. "Mit diesem Wissen können wir nun handeln, das Vertrauen unserer Kunden steigern und unserem Ziel einer vollständigen Compliance ein großes Stück näherkommen."

Die Zusammenarbeit von Protecto mit NVIDIA untermauert die Innovationskraft der Technologiebranche. Protecto engagiert sich dafür, eine sicherere und private digitale Welt für alle zu schaffen.

Über Protecto:

Protecto ist ein Datenschutz-Engineering-Unternehmen, das Firmen bei der Identifizierung persönlicher und sensibler Daten, ihrer Tokenisierung und kontinuierlichen Überwachung auf Risiken unterstützt. Es bietet verwertbare Einblicke in Datenschutzrisiken, mit denen Millionen an datenschutzbezogenen Gemeinkosten vermieden und der Aufwand für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen von Monaten auf Tage gesenkt werden kann. Die Tokenisierungs-Technologie von Protecto sichert Kundendaten, während die Nutzbarkeit erhalten bleibt, Risiken gesenkt und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet wird. Unter www.protecto.ai erfahren Sie, wie Protecto Ihre Unternehmensdaten schützen kann.

